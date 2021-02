Cote d'Ivoire: Sia 2021 - Le salon se déroulera de façon virtuelle du 12 au 14 mai

Les responsables du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux pratiques (Gibtp), structure organisatrice du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia), étaient face à la presse, le 18 février, au siège de la structure à la Riviera Attoban, pour lancer la quatrième édition de l'événement biennal.

Rappelons que cette édition devait se tenir en 2020, mais compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a tout chamboulé dans l'organisation des grands rendez-vous, elle a été décalée cette année.

Aussi, compte tenu du fait que la pandémie a toujours cours, le Sia 2021 se déroulera de façon virtuelle, les 12, 13 et 14 mai. C'est l'innovation majeure de l'édition, Covid oblige. Cependant, même si le salon ne se fera pas en présentiel comme en 2014, 2016 et 2018, l'organisation virtuelle n'enlèvera rien aux attractions du salon, assurent les organisateurs. Bien au contraire ce mode digital comporte beaucoup plus d'avantages qui seront exploités.

« Le conseil d'administration du Gibtp, après réflexions, a décidé de transformer cette difficulté en opportunité. Ce Sia virtuel 2021, marquera encore une fois, la preuve de résilience du secteur du Btp qui veut relever le challenge de digitaliser cet événement en réunissant et rapprochant via une plateforme nos exposants. Nous avons donc rapidement pris la décision de l'organiser en virtuel en tenant compte de la situation sanitaire actuelle », a expliqué le vice-président du Gibtp, Lamine Koné.

Et d'ajouter : « Nous misons sur le contenu éditorial du salon, qui sera enrichi avec des conférences scientifiques, des interviews, des rencontres B2B qui permettront à nos partenaires de pouvoir se mettre en relation avec l'écosystème du Btp en général ».

Le commissaire général du salon, Ismaël Boga-N'Guessan, a fait la présentation de la plateforme digitale devant servir à la fois pour les communications, les échanges et l'exposition virtuelle.

Selon lui, cette plateforme a été conçue par un grand spécialiste belge, qui est aguerri en matière d'organisation d'événement tant virtuel qu'en présentiel. L'intérêt économique et commercial de cette solution technologique est le fait que le coût de la participation baisse drastiquement pour les exposants, mais aussi parce que le nombre de visiteurs devient illimité, tout le monde pouvant le visiter partout à travers le monde en allant sur la plateforme. En plus, a-t-il précisé, le salon sera toujours visitable sur la plateforme pendant une période de six mois après la clôture officielle du salon, le 15 mai.

Le Sia virtuel 2021 réunira les professionnels du Btp, les décideurs publics ainsi que tous leurs partenaires qui contribuent à la résilience et à la relance du secteur du Btp en cette période de contraintes économiques en raison de la pandémie. Les organisateurs tablent sur une centaine d'exposants.