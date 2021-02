Angola: Le cabinet d'avocats américain ne reconnaît pas une enquête auprès des autorités angolaises

New York — La société américaine Squire Patton Boggs (SPB) a déclaré qu'elle n'était pas courant d'une enquête de la justice américaine auprès des autorités angolaises, en particulier le Président de la République, João Lourenço.

"Nous n'avons été abordés par aucun enquêteur américain", a déclaré à Lusa le chef du groupe de politique publique du cabinet d'avocats et représentant des relations avec l'Angola, Robert Kapla.

Le responsable réagissait à un rapport de la société d'information Pangea-Risk, présenté lundi dernier par le journal "Expresso", selon lequel une enquête de la justice américaine sur João Lourenço était en cours depuis l'année dernière, la première dame de la République, Ana Dias Lourenço et plusieurs partenaires commerciaux et entreprises, suite à des allégations de violations des lois et règlements américains.

La SPB, embauchée par le Gouvernement angolais, a refusé de spéculer ou de faire des commentaires alléguant le manque de preuves de l'existence de l'enquête, réitérant sa confiance au leadership de l'Angola, sous la direction de João Lourenço.

Le cabinet d'avocats et de lobbying basé à Washington soutient qu'aucune spéculation d'illégalité n'est justifiée en ce qui concerne son implication dans les relations avec l'Angola.

Robert Kapla a déclaré que sa société était transparente dans son travail, étant un dossier public soumis au ministère américain de la Justice, comme l'exige la loi américaine sur l'enregistrement des agents étrangers.

«Le Président João Lourenço est en train de mener un programme audacieux pour mettre fin à la corruption en Angola et apporter les réformes nécessaires à l'économie du pays», a-t-il déclaré, ajoutant: «Nous sommes fiers de soutenir la présidence dans cet effort».

Selon l'expert et consultant, il existe une «liste longue et croissante» de partisans des réformes anticorruption en Angola, «y compris le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, l'Union européenne et les États-Unis», qui «soutiennent activement les efforts du Président pour transformer l'économie au profit de tous les Angolais».

Malgré cela, une vague de résistance dans la lutte contre la corruption est notoire dans le pays, a-t-il dit, ajoutant que "ces efforts ont inévitablement rencontré la résistance de ceux qui ont profité de la corruption et de l'illégalité dans le passé".

Les documents sur l'activité de l'entreprise sont publics et enregistrés en vertu du «Foreign Agents Registration Act», mis à jour tous les six mois, où le travail pour le compte d'entités en dehors des États-Unis est décrit, ainsi que les paiements reçus et également déboursés par l'entreprise.

Les détails sur les contacts pris par Squire Patton Boggs avec des membres du Congrès fédéral à Washington pour inclure les relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola sont inclus.

La déclaration de FARA de Squire Patton Boggs est indiquée dans le rapport Pangea-Risk comme une source de suspicion pour l'enquête américaine, pour avoir signalé des paiements à un autre consultant, Erme Capital.

Selon les informations obtenues par Lusa, Erme a été créée par le groupe Domínio Capital, une société de conseil spécialisée dans les pays lusophones, et sous-traitée par SPB, comme support pour la connaissance de l'Angola.

Dans le communiqué de FARA des six derniers mois, SPB indique avoir effectué six versements à Erme Capital, qui se sont tous élevés à environ 104 mille 166 dollars et qui ont totalisé, entre juillet et décembre de l'année dernière, 625 mille dollars.

