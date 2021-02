Angola: Les pluies donnent de l'espoir aux agriculteurs à Cabinda

Cabinda — Les pluies qui tombent à Cabinda, depuis la seconde quinzaine de janvier dernier, donnent de l'espoir aux agriculteurs, qui visent une bonne récolte pour la saison agricole actuelle 2020/2021.

Avec la reprise des pluies, après plus de deux mois d'interruption, les attentes de récolte sont plus encourageantes et optimales, selon le secrétaire provincial à l'agriculture, André Fuca.

À ce sujet, le responsable a déclaré que, comme cela était prévisible, les eaux de pluie accumulées en l'absence de pluie ont commencé à tomber plus que la normale, ce qui pourrait créer de l'embarras, voire des dommages, dans les cultures et l'environnement.

"Cabinda aura de bons résultats dans cette campagne agricole 2021, les pluies apaisant les inquiétudes concernant le phénomène de la sécheresse, garantissant que la campagne agricole ne sera pas compromise", a-t-il déclaré.

