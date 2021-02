Afrique: Technologie - L'intelligence artificielle au centre d'une journée scientifique en mars

Une journée scientifique consacrée à la technologie de l'intelligence artificielle. C'est le défi qu'entend relever le Groupe école Asp sis à Cocody. Qui abritera, le 13 mars, un évènement dédié dénommé "Journée de l'innovation".

Les initiateurs entendent mieux faire connaître cette technologie nouvelle qui s'intègre dans de nombreux aspects du quotidien. Et qui se positionne de plus en plus comme une source d'opportunités économiques et d'emplois. Placée sous le thème "Enjeux économiques, culturels et éducatifs de l'intelligence artificielle en Afrique noire", cette journée veut jeter les bases d'une réflexion sur les perspectives qu'offre l'intelligence artificielle en termes de formation et de débouchées en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous réunira de nombreux experts en informatique, en statistiques et en mathématiques ainsi que des étudiants. L'intelligence artificielle étant une technologie qui va transformer en profondeur les modes de vie et de travail, selon les initiateurs de l'événement, il importe de prendre en considération le paradigme africain des sciences et techniques dans la formation pour se préparer au mieux à ces changements.

Cette journée enregistrera, entre autres articulations, la présentation des formations d'ingénieur en Intelligence artificielle et Big Data (Ianda) ainsi qu'un panel d'experts. Ce sera, en outre, l'occasion pour le Groupe école Asp qui accueille l'évènement de promouvoir les formations innovantes qu'elle propose, en lien avec la science et les nouvelles technologies.