Cote d'Ivoire: Coopération touristique israélo-ivoirienne - Formation et écotourisme au menu d'un mémorandum d'entente

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a paraphé, le jeudi 18 février, à son cabinet au Plateau, un Mémorandum d'entente (Mou) avec Focus Éducation, filiale du groupe israélien Mitrelli, représenté par sa directrice en charge des opérations du secteur Éducation/Formation, Mme Varda Bereinstein. Elle était accompagnée des experts du groupe sur les questions de développement touristique, des curricula d'apprentissage et de structuration des projets. Cette entité très dynamique gère plus de 400 parcs et réserves sur toute l'étendue du territoire israélien.

Le ministre s'est réjoui de cette coopération israélo-ivoirienne de bon aloi, dans un contexte mondial marqué par la Covid-19. Pour lui, la signature de ce Mou qui porte sur le développement de centres de formation en matière de tourisme en Côte d'Ivoire augure un bond qualitatif des ressources humaines en perspective et ce, à l'effet de répondre avec efficience à la question de l'employabilité des jeunes, d'une part et, d'autre part, à la mise en place de circuits touristiques innovants.

Avec notamment la construction d'éco-lodges, en matière d'écotourisme, qui mettront en valeur le riche patrimoine faunique, les parcs et réserves, et autres couverts forestiers. C'est à travers des missions préparatoires, dans le cadre de la promotion de la stratégie « Sublime Côte d'Ivoire », que Siandou Fofana et ses collaborateurs s'étaient imprégnés, en 2019, à Tel-Aviv, du modèle de management de l'Autorité nationale des parcs et réserves, en vue d'implémenter des modèles de valorisation touristique. Le ministre du Tourisme et des Loisirs avait alors, avec les responsables de l'Autorité, sous la férule de Mitrelli, échangé sur les possibilités de partenariat, dans le cadre de la valorisation touristique des parcs ivoiriens. Cette signature de convention est donc la matérialisation concrète des engagements pris par la Côte d'Ivoire et Israël.