Afrique: Jean-Willy Ngoma, l'homme qui nourrit beaucoup d'ambition pour le football africain

Homme de défis, Jean-Willy Ngoma s'est fixé un nouveau challenge : le développement du football sur le continent africain. Avec un projet basé sur la jeunesse africaine. C'est ce qui poussé le jeune agent de joueur belge d'origine congolaise à se rendre en Côte d'Ivoire pour sillonner et découvrir ce que se passe dans les académies de football. Le pays des Eléphants a mis en place, depuis plusieurs années, une véritable stratégie de développement du football local.

« C'était important pour moi de voir comment les formateurs travaillent. Comment les jeunes talents avant d'être exporté sont formés en toute humilité. C'était important, c'était aussi une ressource personnelle, ça faisait 15 ans que je n'étais pas revenu en Afrique noire, Afrique de l'ouest, Afrique centrale donc ça été une vraie bouffée d'air frais et j'ai énormément appris en visitant ses académies pour pouvoir discuter avec les formateurs, discuter avec les joueurs. J'ai vraiment pu observer d'un autre œil et avoir un regard différent à chaque fois que nos jeunes talents sont exportés à l'étranger et qu'ils arrivent comme des produits finis », nous a confié Jean-Willy Ngoma.

Lors de son séjour à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, le jeune Belgo-Congolais a pris le temps de visiter certains académies de football. « J'ai eu l'occasion de visiter Promosports. C'était relativement intéressant l'échange était vraiment axée sur les jeunes. Moi le but de mon voyage était de voir un maximum de jeunes non pas pour pouvoir recruter, mais pour pouvoir encore plus peaufiner mes stratégies de recrutement parce que je pense que le prochain managment va se diriger sur les jeunes talents d'Afrique pour pouvoir les exporter il faut voir comment ils travaillent et les manquements qu'ils pourraient avoir pour réduire justement ce temps d'adaptation avant qu'il n'arrive en Europe. »

Pour Jean-Willy Ngoma, le pays de Didier Drogba regorge énormément de talent. « Il y a énormément de talent en côte d'Ivoire, c'est vraiment abusé, il y a énormément de talents. Je me suis régalé surtout sur les 16-18 ans, ils ont un potentiel incroyable. Je pense que c'est un vivier où l'on peut sortir des joueurs de très haut niveau. Chaque année avec notre structure on trouve un meilleur levier pour pouvoir travailler. De toute façon je pense qu'après le coronavirus, les choses vont reprendre et il serait important d'être prêt, de pouvoir avoir une stratégie en place pour pouvoir les exporter le plus rapidement possible pour qu'ils puissent travailler avec les meilleurs acteurs professionnels en France, Belgique, en Allemagne, où ils peuvent rapidement obtenir un visa pour pouvoir continuer leur formation et leur progression surtout. C'est bien beau de dire l'Afrique je vais faire si, il était important pour moi de mettre ma parole aux actes, donc c'est pour ça je suis venue ici pendant 2 semaines et demie pour pouvoir justement faire le tour de l'Afrique et je continue encore à le faire. Ma prochaine destination se sera le Congo et puis après l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir vraiment mettre ma parole aux actes et pouvoir joindre mes idées, les moyens de pouvoir arriver, c'est à dire pouvoir faire un maximum pour mon Afrique et leur donner tout ce que j'ai pu apprendre ici en Europe. »