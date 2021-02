Afrique: CAN U20 2021 - Pas de vainqueur entre le Maroc et le Ghana

Les Lionceaux de l'Atlas sont confrontés au Ghana, ce vendredi 19 février, dans le cadre de la 2e journée de la CAN U20.

Le groupe C de la CAN U20 n'a pas encore rendu son verdict. Alors qu'ils avaient l'occasion de se qualifier en quart de finale en cas de succès, le Maroc et le Ghana se sont neutralisés (0-0) ce vendredi à Nouadhibou en Mauritanie.

Dans un match animé et divertissant, les deux équipes ont eu des chances de marquer, mais n'ont pas pu trouver le filet. Les regrets seront davantage côté marocain, puisque les Lionceaux de l'Atlas U20 se sont créés les meilleures opportunités. D'entrée, Mouloua et Essahel ont obtenu une énorme double occasion mais le premier s'est heurté au gardien et le retourné du second a été détourné du bout des doigts sur la barre par le portier ghanéen. En seconde période, Bentayeb s'est à son tour montré menaçant mais il n'a pas cadré sa frappe en pivot. Le résultat voit les deux équipes passer à quatre points, mais le Ghana reste en tête du groupe sur la différence de buts après avoir battu la Tanzanie 4-o lors de leur rencontre d'ouverture tandis que le Maroc a remporté 1-0 contre la Gambie.