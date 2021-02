Ile Maurice: Circulation du «strawberry quick» - Aucune présence décelée à Maurice, selon la police

«Strawberry Quick», a New Drug in schools»: ce message déferle sur la Toile depuis quelque temps. Cette drogue serait destinée aux enfants. Mais celle-ci n'existerait pas à Maurice. Néanmoins, la méthamphétamine et l'ecstasy colorée sont une réalité à ne pas écarter.

«Je voulais informer les gens et protéger les enfants. Ils sont vulnérables. J'ai partagé ce message pour les mettre à l'abri. On ne sait pas si cette drogue existe à Maurice. Cependant, les ravages des produits illicites chez les jeunes sont visibles. Dans mon environnement, la drogue est monnaie courante chez les adultes. La vente se fait au grand jour», déclare Yusuf Mahamod, un parent concerné.

Sur sa page Facebook, il a posté un message attirant l'attention sur le Strawberry quick ou meth, une drogue présentée sous forme de bonbons à la fraise et qui serait distribuée dans les écoles. L'alerte va même plus loin, désignant d'autres saveurs telles que le cola, le chocolat, le beurre d'arachide, la cerise, le raisin et l'orange.

Qu'en est-il du bien-fondé de ce message ? En fait, celui-ci tisse sa toile depuis une saisie de drogue à Carson City, dans le Nevada, en 2007. À Maurice, elle a fait surface pour la première fois autour de 2008. D'après les travailleurs sociaux, cette alerte serait un hoax. «Tout indique que la propagation du Strawberry Quick dans les écoles est infondée», avance Danny Philippe, coordinateur à Développement rassemblement prévention information (DRIP).

«Si ces produits circulaient à Maurice, nous aurions dû la détecter au niveau de la police et du milieu hospitalier. À ce stade, aucun cas n'a été rapporté. Si les enfants en prenaient, cela aurait été visible», commente Imran Dhannoo, directeur du Centre Idrice Goomany. Mais bien que tout porte à croire qu'il s'agisse d'un canular jusqu'à présent, il n'est pas encore possible de confirmer cette information dans son intégralité, ajoute-t-il.

Pour sa part, un policier soutient que le Strawberry Quick n'est pas présent à Maurice. «Cette alerte, qui s'amplifie sur les réseaux sociaux, est internationale. Cependant, ce n'est pas totalement une rumeur. En fait, il existe des bonbons et 'gummies' de drogue comme l'ecstasy. Mais ce n'est pas applicable à Maurice», déclare-t-il. Un autre officier de l'Anti-Drug and Smuggling Unit soutient «n'avoir pas été en présence de cette drogue».

Par contre, à l'étranger, la méthamphétamine est colorée pour attirer plus de clientèle. D'ailleurs, quelque temps après l'intervention de Carson City, les enquêteurs ont déclaré aux médias qu'ils soupçonnaient que cette drogue était de la méthamphétamine de couleur rose.

Toutefois, selon Imran Dhannoo, le crystal meth est bel et bien présent à Maurice. Elle est de couleur blanche ou marron. Ailleurs, les trafiquants y ajoutent des composants de couleurs et des saveurs de fraise, café, entre autres. Au Texas, la police a saisi 600 livres de lollipops de méthamphétamine colorée en 2017. Valeur marchande : pas moins d'un million de dollars américains à l'époque.

Le 21 février : marcher pour contrer la drogue

Dès 10 heures ce dimanche 21 février, les Mauriciens marcheront pour la bonne cause. Avec son projet «Never Walk Alone», le Rotary Club de Beau-Bassin-Rose-Hill, actuellement présidé par Reihaz Ismail, organise une marche placée sous le thème «Say No to Drugs». L'objectif est de sensibiliser et prévenir la consommation de drogues, en particulier chez les jeunes. «Récemment, on a vu les retombées de la drogue synthétique. Les gens deviennent violents et peuvent même commettre des meurtres. Ce dimanche, nous allons marcher avec les membres des ONG et tout le monde contre la drogue. Nous attendons les participants dès 9 heures au Plaza à Rose-Hill avant de démarrer vers 10 heures pour rallier la State House à Réduit», explique Rakesh Gaju, Immediate Past President du Rotary Club de Beau-Bassin-Rose-Hill. Des t-shirts, masques, entre autres, seront distribués sur place. Il est prévu que le président de la République, Prithvirajsing Roopun, y participe ainsi que le Police Band et les majorettes du collège Queen Elizabeth, affirme notre interlocuteur. Un service de navette sera disponible de Réduit à Rose-Hill après la marche.