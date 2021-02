Niger: 2nd tour de la présidentielle nigérienne - « Tout le processus est sous contrôle », selon la CENI

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Me Issaka Souna, a animé une conférence de presse dans la soirée du vendredi 19 février 2021, à Niamey, au cours de laquelle il a fait le point des préparatifs à quelques heures du déroulement du 2nd tour de la présidentielle.

« Tout le matériel est déployé sur le terrain et toutes les communes de l'ensemble du territoire national ont reçu leurs kits et les bulletins pour la présidentielle 2nd tour. L'acheminement vers les bureaux de vote des villes, communes, villages et hameaux est en cours. On peut affirmer que tout se déroule bien ». Telle est l'assurance affichée par le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Me Issaka Souna, au cours d'une conférence de presse animée dans la soirée du vendredi 19 février 2021, à Niamey. Pour le second tour de la présidentielle qui aura lieu le dimanche 21 février 2021, Me Souna a précisé que les différents présidents des commissions électorales déconcentrées sont tous à leurs postes.

Les représentants des deux candidats, Mohamed Bazoum et Mahamane Ousmane, a-t-il dit, sont également pleine activité à la CENI. Cette fois-ci, a informé le président de la CENI, la remontée des résultats du vote, la compilation et leur transmission à la Cour constitutionnelle seront « plus efficaces et rapides ». Contexte de crise sanitaire oblige, des kits sanitaires anti-Covid-19 ont été adjoints au matériel électoral. S'inspirant des leçons des scrutins passés, le conférencier a laissé entendre que la CENI a multiplié les séances de sensibilisation à travers le pays pour expliquer les étapes du vote et la différence entre les encres.

Côté sécuritaire, Me Issaka Souna a indiqué que tous les dispositifs ont été mis en place pour assurer la sécurité des votes, notamment dans les zones rouges. Il a rappelé à l'ensemble des acteurs que c'est à la CENI que revient le monopole de la proclamation des résultats provisoires des votes. « Nous voulons que la démocratie que nous sommes en train d'accompagner soit participative et inclusive, dans laquelle le suffrage du citoyen est respecté.

Je voudrais qu'ensemble, nous construisions une société où la paix est la règle, où la démocratie dans la sérénité est le principe », a lancé Me Souna. Pour faciliter l'accès à l'information relative au processus électoral, la CENI a mis en place un numéro et une application mobile. Grâce à ces deux outils, l'électeur peut se renseigner, entre autres, sur son bureau de vote, les textes légaux et règlementaires, et les partis politiques et les candidats en compétition. Avez-vous connaissance d'un acheminement parallèle d'urnes dans la région de Tahoua ? « La CENI n'a pas confié à des particuliers le transport de son matériel. Elle n'a pas donné mandat à qui que ce soit pour transporter son matériel. Elle a des organes déconcentrés qui peuvent assurer le transport du matériel sous leur responsabilité », a répondu le président de la commission électorale.

L'opposition aurait l'intention de proclamer ses résultats. Que fera la CENI face à cela ? « Comme je l'ai souligné, la proclamation des résultats provisoire est de la responsabilité de la CENI. La proclamation des résultats définitifs relève de la compétence unique et exclusive de la Cour constitutionnelle. Les citoyens ont le droit de formuler des requêtes lorsqu'il y a un désaccord par rapports aux résultats proclamés », a-t-il répliqué. Avez-vous corrigé les lacunes des membres de bureaux de vote qui n'étaient pas à la hauteur de leurs tâches ? Le conférencier a reconnu qu'il y a des agents qui ont fait preuve d'incompétence. Toutefois, a-t-il confié, de séances de renforcement des capacités des membres des bureaux de vote ont organisées.