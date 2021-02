Ile Maurice: Assassinat de Manan Fakhoo - Un huitième suspect placé en détention

Il répond d'une charge provisoire de complot. Multazam Sadullah Aboosama, âgé de 26 ans, a été placé en détention hier, vendredi 19 février, après un interrogatoire serré par la Major Crime Investigation Team (MCIT). Il avait dans un premier temps était questionné jeudi et autorisé à rentrer. Mais hier l'étau s'est resserré autour de lui et les enquêteurs ont décidé de le placer en détention.

Multazam Sadullah Aboosama, habitant Vallee-Pitot, a concédé être présent le 20 janvier, jour de la fusillade à l'angle des rue Martindale et Swami Dayanand à Beau-Bassin. Cependant, il nie être impliqué dans le coup de feu. Il a expliqué sa présence par le fait que son père habite dans la même rue que Manan Fakhoo. Mais les enquêteurs soupçonnent qu'il a agi comme facilitateur le jour de l'incident. Il aurait guidé les tireurs et les aurait informés de la présence de Manan Fakhoo. Sa moto a été saisie. Pour rappel, les frères Yassin et Belal Meetou , leur neveu Muntasir Gokool, Ajum Beeharry et Noorudhin Bhollah ont été arrêtés.

Par ailleurs, un habitant de Phoenix de 27 ans a aussi été interpellé vendredi dans le cadre de l'enquête et nie son implication. Il a été relâché sur parole mais sera toutefois poursuivi pour possession illégale d'armes. Un fusil sous-marin a été saisi chez lui. L'enquête est menée par les inspecteurs Jugoo et Ramjheetun sous la supervision de l'assistant surintendant de police Seebaruth, de l'assistant commissaire de police Budhoo et du Deputy Commissioner of Police Jangi en collaboration avec la Criminal Investigation Division de l'ouest sous la houlette du surintendant de police Bansoodeb.

Les frères Meetou, des chauffeurs de camion sans histoires selon les proches

Ils sont en détention depuis le 15 février dans le cadre de l'enquête sur la fusillade, qui a coûté la vie à Manan Fakhoo. Yassin Meetou, 31 ans, Belal Meetou, 30 ans, domiciliés à Vallée-Pitot, leur neveu Muntasir Gokool, 27 ans, habitant de Vallée-des-Prêtres, ont été placés en état d'arrestation.

Ils ont comparu devant la justice mardi pour assassinat. Leurs proches disent ne pas comprendre les raisons de leur arrestation. Muntasir Gokool est helper dans une entreprise alors que les Meetou sont à leur compte. «Ils sont chauffeurs de camion. Ils font des courses. Ils sont sans histoires», dit un membre de la famille. Ce dernier a d'ailleurs consigné une precautionnary measure (PM) mercredi au poste de police des Line Barracks, car il dit craindre pour la sécurité de Yassin Meetou. Il a également demandé à la police de ne prendre aucune version des faits de Yassin Meetou sans la présence d'un avocat. «Nous n'avons aucun doute sur leur innocence. Ce sont des travailleurs. Ils font du sport et vont à la prière. Ils n'ont pas suivi un mauvais chemin. De plus, ils ont des alibis. Leur vie c'est le travail, la maison et la famille», poursuit un proche.

La camionnette, l'énigme

Mais les enquêteurs ont une autre hypothèse. En effet, ils soupçonnent les trois hommes d'être impliqués dans les coups de feu qui ont coûté la vie à Manan Fakhoo. C'est au terme d'un travail minutieux que la Major Crime Investigation Team (MCIT) et la Criminal Investigation Division de l'Ouest, sont parvenues à remonter jusqu'à eux. Les images des caméras CCTV ont montré une camionnette de livraison près des lieux de la fusillade. Ce même véhicule avait également été repéré quelques jours plus tôt dans le quartier. Alors que la moto noire sur laquelle s'est déplacé le tireur, avait disparu des images CCTV après la fusillade. En constituant le puzzle, les limiers sont parvenus à la conclusion que la camionnette a joué un rôle clé dans cette affaire, car elle aurait dissimulé la grosse cylindrée, avant de partir. Et c'est après avoir relevé la plaque de la camionnette, qui était enregistrée au nom de Yassin Meetou que celui-ci a été arrêté.

Une moto ressemblant à celle utilisée par les tireurs a aussi été saisie chez Noorudhin Bhollah, 29 ans, un habitant de Vallée-Pitot, également apparenté aux Meetou. Le jeune homme a été arrêté. Le deux-roues placé sous scellé a positivement été identifié par un témoin de la fusillade. Ajum Beeharry, 26 ans, résident à Camp-Yoloff a aussi été arrêté dans le sillage de l'enquête, qui est menée par les inspecteurs Ramjheetun et Jugoo et supervisé par l'assistant surintendant de police Seebaruth, des surintendants Guckhool et Bansoodeb, de l'assistant commissaire Budhoo et du Deputy Commissioner of Police Heman Jangi. Les suspects, qui nient leur implication, seront soumis à un nouvel interrogatoire, dépendant de la disponibilité de leurs hommes de loi.