Afrique: CAN U20 - Le Cameroun veut finir en beauté la phase de groupe

Le Cameroun affronte le Mozambique ce samedi dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de groupes de la CAN U20.

Déjà qualifiés, les Lionceaux veulent jouer leur match à fond dans le seul et l'unique but de finir cette première étape de la CAN U20 en beauté comme l'a souligné leur entraineur Christophe Ousmanou.

« Nous allons jouer pour la gagne, ne compte surtout pas sur nous pour prendre cette rencontre par-dessus la jambe, c'est un match qu'il va falloir prendre très au sérieux. Donc, nous allons mettre l'équipe la plus compétitive possible, les joueurs les plus aptes. Nous sommes venus avec un groupe très homogène où les joueurs se valent, cela veut dire qu'on peut faire jouer le maximum de joueurs ce qui ne veut pas dire forcément du turn-over », a confié l'entraineur du Cameroun.

La puissance et l'assurance dégagée lors des deux premières rencontres contre le pays organisateur et l'Ouganda ont fini de donner une idée sur la qualité du groupe et de ses ambitions dans ce tournoi.

« C'est un match très important parce que c'est le dernier de la phase de poules, nous voulons le gagner pour arriver en confiance en quarts de finale. Nous allons jouer ce match contre le Mozambique comme les deux premiers, l'objectif est d'arriver en quart de finale avec le maximum de points possibles », a pour sa part déclaré Nchindo John Bosco, joueur du Cameroun.