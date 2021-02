Congo-Brazzaville: Stéphane Demilly élu nouveau président du Groupe d'amitié France-Congo au Sénat

L'information est presque passée inaperçue. Et pourtant, depuis la fin de l'année dernière, c'est Stéphane Demilly qui a été désigné pour être président du groupe France-Congo-Brazzaville au Sénat. Il remplace à ce poste, Jean Marie Bockel, ancien ministre et ancien maire de Mulhouse.

Pour ce sénateur de L'Union des démocrates et indépendants (UDI), depuis le 1er octobre 2020, son histoire d'amour entre la République française et le continent africain continue. Après avoir été pendant deux mandats (de 2007 à 2017) président du groupe d'amitié France-Kenya à l'Assemblée nationale, puis à la tête du groupe France-Sénégal, jusqu'à son départ du Palais Bourbon, il vient d'être désigné en 2020 pour être président du groupe France-Congo-Brazzaville au Sénat.

Ancien maire de la ville d'Albert, dans la somme, ancien député, membre du groupe d'amitié France-Congo à l'Assemblée nationale, Stéphane Demilly, sénateur de la région Hauts de France, est un fin connaisseur de l'Afrique, un continent qu'il affectionne et qui le lui rend bien.

Parmi les combats portés par cet élu national, demeurent en bonne place la défense du canal Seine Nord, porteur de milliers d'emplois directs et son combat pour les emplois gravitant autour de l'aérodrome d'Albert-Méaulte, dans la Somme, qui sont menacés par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Préoccupé par cette situation, Stéphane Demilly n'a pas hésité à interpeller le chef de l'État français Emmanuel Macron, pour demander son arbitrage face au danger de la perte d'emplois dans ce secteur.

Aujourd'hui, avec certains autres élus au Sénat et membre de son groupe, il souhaite se battre pour la reconnaissance de Brazzaville, capitale de la France libre, en allant dans quelques jours à la rencontre des autorités congolaises.

Élu de terrain, depuis près de 30 ans, et fort d'une connaissance fine du monde de l'entreprise, il entretient des liens étroits avec les acteurs économiques de son territoire.

Conférencier en management, auteur de plusieurs ouvrages comme « Manager avec l'approche Herrmann », aux éditions Eyrolles, « Six frères dans la guerre » et « Henry Potez, pionnier de l'aéronautique », aux éditions Privat, Stéphane Demilly a toujours placé l'homme et le lien humain au cœur de son action professionnelle et politique.

Spécialiste de l'intelligence collective, le sénateur a toujours proposé aux managers de mieux cerner les préférences et les talents de leurs collaborateurs, afin de déterminer les activités dans lesquelles ils seront les meilleurs et les plus épanouis. Il accompagne de nombreux cadres dirigeants de grandes entreprises comme Danone, Véolia, ...

C'est cette expérience qu'il souhaite mettre au service des entreprises congolaises en cette période de crise économique.

Signalons que les groupes d'amitié parlementaires regroupent ceux qui ont un intérêt particulier pour un pays étranger. Leur but premier est de tisser des liens entre parlementaires français et étrangers ; ils sont également des acteurs de la politique étrangère de la France et des instruments du rayonnement international du Sénat.

Leur agrément par le bureau est obligatoire et soumis à conditions. Lorsqu'il n'est pas possible de créer un groupe d'amitié avec un État internationalement reconnu, le bureau peut agréer un groupe d'études à vocation internationale, disposant des mêmes moyens administratifs et financiers.

La principale activité des groupes d'amitié est l'organisation de missions auprès du Parlement homologue et de réceptions de délégations parlementaires étrangères. Ces missions et réceptions doivent avoir été préalablement autorisées par le Bureau du Sénat qui fixe leur programme annuel. Les groupes d'amitié peuvent également recevoir des ambassadeurs ou d'autres personnalités du pays considéré, ainsi que des personnalités françaises engagées dans des activités de coopération avec ce pays. Les groupes d'amitié peuvent enfin servir de point d'appui à des actions de coopération interparlementaire ou de coopération décentralisée.