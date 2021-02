Congo-Brazzaville: L'accès au financement - Promouvoir le marché de l'affacturage

Au cours de la récente réunion du Comité national économique et financier (CNEF), le 17 février à Brazzaville, les experts ont invité le gouvernement congolais à mettre en œuvre l'affacturage, un moyen recommandé par la Banque mondiale pour favoriser l'accès au financement pour les entreprises et le paiement rapide des créances.

La pratique de l'affacturage a été consacrée par l'Acte uniforme de l'Ohada(Organisation pour harmonisation en Afrique du droit des affaires), à l'issue de la 42e session du Conseil des ministres de l'institution panafricaine, à Brazzaville en octobre 2016.

Le Congo peine à développer ce nouveau mécanisme financier destiné aux Petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries et aux grandes entreprises, malgré les recommandations des partenaires au développement. Rares sont les banques locales qui proposent un contrat d'affacturage aux entreprises et détenteurs de titres de créances. La Banque Postale du Congo, un établissement à capital public, est la première banque du pays à offrir cette possibilité.

En effet, l'affacturage, "factoring" en anglais, est une technique de financement et de recouvrement de créances mise en œuvre par les entreprises pour obtenir un financement anticipé et sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé appelé l'affactureur, factor en anglais. De façon pratique, il consiste en l'achat ferme par un factor des créances détenues par un fournisseur sur ses clients. Les deux parties à cette opération doivent nécessairement être liées par un contrat d'affacturage.

Mieux, le factoring permet aux entreprises de disposer rapidement de l'argent des factures ou créances, sans en attendre leur échéance. C'est le factor à qui l'entreprise à céder la créance qui avance le règlement. Celui-ci peut prendre en charge tout ce qui est lié à ces factures, à savoir le suivi, la relance, le recouvrement et le risque d'impayés liés à la créance.

Le contrat d'affacturage entre le factor et l'entreprise fixe, enfin, le cadre dans lequel les factures sont cédées. C'est ce que les spécialistes appellent la mobilisation de créances. Dès la signature du contrat, le détenteur des titres de créances peut remettre les factures clients au factor au fur et à mesure de leur émission. Au retour, le factor règle le montant indiqué dans le contrat et assure le recouvrement de la créance à son échéance.