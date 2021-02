Congo-Brazzaville: Fonds bleu pour le Bassin du Congo - Institution sous peu de la banque chargée de la gestion des financements

La Commission climat du Bassin du Congo vient d'amorcer la constitution du mécanisme financier dédié à la lutte contre le changement climatique et le développement économique des pays riverains. La future banque aura, entre autres missions, d'administrer le fonds et de définir la stratégie de mobilisation des financements auprès des donateurs.

La sélection de la banque de développement chargée de l'ouverture et de la gestion d'une ligne de financement du Fonds bleu pour le Bassin du Congo va marquer un tournant décisif dans la concrétisation de cette institution créée en mars 2017 à Oyo, dans le département de la Cuvette, dont le but est de mobiliser des ressources nécessaires au financement des projets concourant au développement durable et à la promotion de l'économie bleue.

En effet, l'institution bancaire aura à gérer le pipeline de projets, d'une part en faisant le suivi et l'amélioration de leur maturité et d'autre part, en identifiant de nouveaux projets; à conduire des études techniques destinées à analyser les projets bancables et les impacts socio-économiques, environnementales et climatiques des projets à venir; à respecter les orientations stratégiques de la Commission climat du Bassin du Congo et à travailler en étroite collaboration avec cette dernière.

En fonction des modes d'intervention du Fonds bleu, la banque gérante sera chargée de financer les projets, inclus dans leur phase de préparation à travers des études de faisabilité, et de réguler les relations avec le secteur privé dans le cadre de leur participation au financement des projets. La banque sollicitera ces investisseurs privés non pas au niveau de la mobilisation des fonds, mais au niveau de chaque projet en tant que cofinancement. Autrement dit, les investisseurs publics et institutionnels seront sollicités pour abonder la ligne de financement.

« Plus spécifiquement, il s'agira de : élaborer un plan d'affaires pour le Fonds bleu pour le Bassin du Congo ; définir les objectifs d'impact du Fonds bleu, de sa théorie du changement et la mise en place d'un cadre et de système de gestion d'impact ; proposer un plan d'affaires de 5 et 10 ans, à valider par la Commission climat du Bassin du Congo ; élaborer des politiques et procédures opérationnelles », indique la coordination technique.

Il faut noter que l'idée du Fonds bleu pour le Bassin du Congo a germé à l'issue de la vingt-deuxième conférence des Nations unies sur le climat (Cop22), en novembre 2016 à Marrakech, au Maroc. La Commission climat du Bassin du Congo a été mise en place et placée sous la présidence du président Denis Sassou N'Guesso, qui a pour mission d'assurer la coordination et le suivi de toutes les initiatives visant à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique des pays riverains.

La commission regroupe seize États membres que sont: l'Angola; le Burundi; le Cameroun; le Gabon; la Guinée équatoriale; le Kenya; l'Ouganda; la Centrafricaine; la République démocratique du Congo; la République du Congo; le Rwanda; le São Tomé et Principe; le Soudan du Sud; la Tanzanie; le Tchad et la Zambie.