Cote d'Ivoire: Législatives 2021/ Abobo - Le CNDH sensibilise pour un scrutin apaisé dans le respect des droits de l'homme

Le Conseil national des droits de l'homme (Cndh) était, ce vendredi 18 février 2021, dans la commune d'Abobo pour sensibiliser les populations à des élections législatives apaisées. Et ce, en collaboration avec la chambre nationale des rois et chefs traditionnels (Cnrct) avec l'appui financier du Programme des nations unies pour le développement (Pnud). Cette campagne de sensibilisation qui court jusqu'au 23 février s'articule autour du slogan, « Elections législatives 2021 : Non aux violences ; Oui aux respects des droits de l'homme ».

Représentant, le maire d'Abobo, l'adjoint au maire Ouattara Brahima a salué cette initiative à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale pour le scrutin législatif. « Le respect des droits de l'homme pour des élections législatives apaisées », dira-t-il vient à propos. C'est d'ailleurs pourquoi, il a félicité la présidente du Cndh, la Cnrct et le Pnud pour cette initiative.

Rappelant que les périodes d'élections sont émaillées d'actes de violence, il a soutenu qu'il faudrait faire de la sensibilisation pour prévenir ces violences-là. Bien que la commune d'Abobo n'ait pas été confrontée à des violences pendant la présidentielle 2020, M. Ouattara a souligné qu'à travers la présente action, le Cndh vient aider « la cité de la paix » à pérenniser l'atmosphère qui y prévaut.

M. Réné Hokou Legré, Chef de cabinet de la présidente du Cndh a, au cours d'une conférence publique en présence, des chefs traditionnels et coutumiers, des guides religieux, ainsi que des leaders communautaires, abordé le thème : « Respect des droits de l'homme et des libertés publiques en période électorale ».

Aux populations, il a indiqué que la présente activité compte au nombre des 53 missions déployées sur l'ensemble du pays pour anticiper sur les violences, à la faveur des législatives. Le Conseil national des droits de l'homme est donc dans une posture de prévention en initiant cette activité. « Le Cndh est une institution nationale. Adossé à la loi ivoirienne et à une législation internationale. Nous sommes en lien avec les Nations unies. Notre rôle est de faire la promotion des droits de l'homme, les protégés et les défendre », a expliqué M. Legré.

Les législatives, dira-t-il, mettent aux prises les populations d'une même localité ou circonscription. Et d'ajouter qu'une crise à la faveur d'une telle élection à un impact plus désastreux que l'élection présidentielle. « Ce qu'on attend de vous, c'est de faire comprendre autour de vous que l'élection est un jeu. L'élection ce n'est pas la guerre », a-t-il soutenu.

Selon M. Legré, il s'agit à travers cette campagne de faire comprendre que l'élection est un droit de l'homme et surtout le jeu des libertés pour chacun. Et qu'on laisse chacun faire son choix en toute indépendance. « Il n'est pas question quel que soit votre niveau de responsabilité d'influencer le choix de qui que ce soit. La meilleure façon d'influencer, c'est de faire campagne (...) Dites aux gens qu'ils ont le droit de faire leur choix en toute liberté et en toute responsabilité. Et le choix qu'ils font aujourd'hui détermine l'avenir de la circonscription et celui de la nation », a soutenu M. Legré.

Aux chefs traditionnels et coutumiers, guides religieux, ainsi qu'aux leaders communautaires, il dira que pour réussir sa mission, le Cndh ne peut que s'associer à eux.

Pour lever la séance, l'adjoint au maire d'Abobo Ouattara Brahima a appelé ses administrés à préserver le climat de paix qui règne dans la commune d'Abobo. « Ne vous laisser pas aller à la manipulation », a-t-il exhorté les populations.