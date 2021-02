Ile Maurice: Accident de la route - La magistrate conclut à une «faute groissière» de la victime

«La faute de la victime est si grossière qu'il dédouane l'accusé de toute responsabilité.» La magistrate Reshma Sewpaul-Ramdhur n'est pas passée par quatre chemins pour son jugement dans le cadre du procès intenté à Vijay Utcheegadoo. Ce dernier était poursuivi pour homicide involontaire par imprudence devant la Cour intermédiaire. Le jugement a été rendu la semaine dernière.

Les faits remontent au 3 mars 2017. Vijay Utcheegadoo, qui était au volant de sa voiture, se dirigeait vers Super U lorsque tout à coup, une personne a surgi devant son véhicule. La collision était inévitable. Blessé à la tête et au crâne, la victime avait été placée sous respiration artificielle. L'homme avait aussi reçu une injection antiépileptique.

Appelé à témoigner, un médecin affirme que la présence de ce médicament mélangé avec de l'alcool peut être mortelle et confirme que le piéton avait succombé à ses blessures 28 jours après l'accident. Lors du procès, le frère de la victime a fait savoir qu'il ne sait pas si le défunt était sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident, mais a concédé que son frère aimait les boissons alcoolisées. Cependant, aucune analyse n'avait effectué sur l'alcoolémie de la victime.

Quant à Vijay Utcheegadoo, dont l'alcootest s'était révélé négatif, il avait expliqué qu'il roulait à moins de 50 km/heure le jour fatidique quand un homme a surgi devant lui. «Je suis descendu de la voiture et j'ai constaté qu'il a été blessé et il sentait de l'alcool. J'ai pourtant essayé de freiner mais je n'ai pas pu l'éviter vu qu'il était tout près de mon véhicule» explique-t-il.

La cause du décès est due à la septicémie et la magistrate Reshma Sewpaul-Ramdhur estime qu'aucune preuve n'a été apportée de la part de la poursuite pour établir la vitesse à laquelle roulait le conducteur. «The speed at which he was driving remains a vague issue» observe-t-elle.

Elle a eu l'occasion de visionner les images de CCTV dans lesquelles le piéton ne marchait pas correctement. «Il semblerait qu'il était ivre de par la manière dont il se dirigeait directement vers la voiture de l'accusé. A aucun moment ne s'est-il pas arrêté pour vérifier si la voie était libre avant de traverser. D'ailleurs, le passage piéton se trouve à quelques mètres du lieu de l'accident» poursuit la magistrate. Elle a rajouté que la question portant sur ce sujet d'alcool mélangé à des médicaments ne peut aider à dissiper un doute dans l'esprit de la cour.

Pour elle, il est clair que la manière dont la victime s'est approchée de la voiture du conducteur équivaut à une faute grossière et elle s'est également appuyée sur le rapport de l'accident de la route qui indique que la voiture mesurait 1,8 m de largeur et 4,2 m de longueur. «D'après le plan, on peut voir que la route est de 2,20 m, la voiture a été retrouvée dans sa voie au point d'impact et la distance entre le passage pour piétons et le point d'impact est 20,3 m, démontrant que l'accident s'est produit bien après le passage pour piétons.»

Pour toutes ces raisons, la magistrate Reshma Sewpaul-Ramdhur est d'avis que Vinjay Utcheegadoo doit être accordé le bénéfice du doute.