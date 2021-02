Ile Maurice: Injonction contre Me Bissessur - Sherry Singh fait marche arrière

Situation cocasse en Cour suprême, hier, vendredi 19 février. Le Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT), Sherry Singh, y a déposé une motion réclamant un ordre d'injonction intérimaire contre Me Akil Bissessur. Il réclamait, entre autres, un ordre intérimaire interdisant à Me Bissessur de poster des commentaires sur sa vie privée sur les réseaux sociaux. Coup de théâtre ! Sherry Singh a fait volte-face et a décidé avec ses hommes de loi de ne pas aller de l'avant avec son action légale contre Me Bissessur.

Fort heureusement, la juge désignée pour entendre cette bataille légale n'a pas pris connaissance du contenu de ce document légal, qui n'a pas été également servi sur Me Bissessur. Cependant, rien n'empêche Sherry Singh de revenir à la charge la semaine prochaine.

Toutefois, les deux protagonistes continuent à s'entre-déchirer. Pas plus tard que mercredi, le CEO de MT a porté plainte au CCID contre Me Bissessur pour infraction à l'ICTA. Sherry Singh accuse l'avocat d'avoir fait des allégations diffamatoires à son encontre et sur sa propriété à Ébene. Dans ce contexte, l'homme de loi, dit-il, a posté une vidéo sur Facebook. Il a dit aussi au CCID que Me Bissessur a fait des allégations sur le poste qu'il occupe. L'affaire a été référée à la Cybercrime Unit du CCID.

Me Bissessur n'est pas resté les bras croisés. L'homme de loi a demandé à l'Integrity Reporting Services Agency d'enquêter sur l'unexplained wealth de Sherry Singh. Il a déposé des documents pour aider cette instance dans sa tâche. Il veut aussi alerter la commission anticorruption. Me Bissessur a retenu les services de Mes Ashley Hurhangee et de Samad Golamaully.