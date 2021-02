Sénégal: Matam - Promotion de l'engagement citoyen dans le secteur extractif et le processus budgetaire - Le forum civil "capacite" les opérateurs privés et acteurs locaux

Le Forum civil en partenariat avec l'Ong Oxfam, multiplie les rencontres de formation et de sensibilisation des acteurs dans le cadre de la promotion de l'engagement citoyen dans le secteur extractif des mines.

Dans le but de renforcer les capacités des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie (secteur privé local) ainsi que les acteurs territoriaux de la région de Matam (services techniques déconcentrés, élus locaux, syndicats, associations de femmes, de jeunes et de la société civile), un atelier a été tenu hier, pour s'approprier des enjeux du contenu local et de la gestion des retombées issues de l'exploitation minière.

Dans la formulation du contexte, on retiendra que l'exploitation minière moderne au Sénégal remonte à la période 1940-1950 avec l'ouverture de deux grandes mines de phosphate à Taïba et à LamLam dans la région de Thiès. L'exploitation de ces importants gisements de phosphates a contribué au succès de l'économie sénégalaise depuis plusieurs décennies. A l'Est, au Nord et au Sud de ces gisements de Taïba, d'importants projets d'exploration de phosphates sont en cours dans les permis de Niakhene, Coki et Gossas. Dans la partie Nord-est du bassin, dans la région de Matam, a été confirmée depuis 1984 l'existence d'un important gisement de phosphates avec des réserves prouvées de l'ordre de 40 millions de tonnes et un potentiel de plus de 100 millions de tonnes de phosphates de chaux de très grande qualité.

La Société d'Etudes et de Réalisation des Phosphates de Matam met en exploitation industrielle le grand gisement des phosphates de Matam. Compte tenu de l'aptitude des phosphates de Matam à une utilisation directe en agriculture comme fertilisant naturel, la SERPM a mis en œuvre, depuis août 2008, une petite exploitation minière du gisement de Ndendori en vue d'accroître de façon significative la productivité agricole, grâce à des apports de fertilisants de qualité. Une convention qui sera transférée à la SOMIVA en 2013, laquelle exploite depuis lors les phosphates de Matam. La région de Matam regorge d'un potentiel minier non négligeable, de l'avis du consultant M. Gaye, qui déclare « qu'il a été fait état d'un important gisement de phosphates, avec des réserves prouvées à Ndendori et Ouali Diala, de l'ordre de 40 millions de tonnes, et un potentiel de plus de 100 millions de tonnes de phosphates de chaux de très grande qualité. Des lentilles de dolomite pulvérulente d'une réserve de 10 millions de tonnes sont également annoncées dans le département de Kanel ». Il s'y ajoute aussi que des gisements marginaux d'argiles céramiques existent dans la région ainsi que des matériaux de construction (sables, latérites) qui sont en train d'être extraits. Pour parler, des permis de recherche qui ont été attribués à des sociétés comme Amaafrique dans la zone de Thilogne, Mapathé Ndiouck à Orkadiéré et Aouré, à Kanel Ressources dans la partie Sud de Kanel et à Nabadji minéral dans la zone de Nabadji.

APRES UNE DECENNIE D'EXPLOITATION, QUE FAUT-IL OBJECTIVEMENT RETENIR ?

Selon le rapport du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2019, il est annoncé dans la communication que «les paiements déclarés et perçus par l'Etat de la part des entreprises minières et exploitantes de carrières dans la région de Matam sont évalués, en 2018, à 1 milliard 26 millions 768 mille 702 francs Cfa, dont 964 millions 735 mille 646 francs Cfa perçus de la Société minière de la vallée du fleuve (Somiva) exploitant les phosphates de Ndendori ». La société Somiva qui a démarré ses activités au cours du 2ème semestre de l'année 2014, est entrée en pleine production avec des volumes de 416 366 tonnes de phosphates enregistrées en 2015. Mais d'1 million 111 mille 236 tonnes en 2017, sa production a chuté à 570 mille 997 tonnes en 2018, dont 455 mille 033 tonnes ont été exportées pour une valeur de 15 milliards de francs Cfa...

Le constat est globalement partagé, la région de Matam peine toujours à tirer profit de ces ressources et les opérations minières de la Somiva continuent d'impacter négativement le quotidien des populations des localités environnantes. Pour autant, le Forum civil, dans le but de jouer pleinement son rôle de contrôle citoyen et de plaidoyer pour la prise en charge effective des préoccupations des populations, a ouvert le débat avec les opérateurs privés locaux et acteurs territoriaux sur la problématique du contenu local dans le secteur. Rappelant sur le fait que « l'engagement à faire consiste à ce que non seulement les activités extractives profitent au pays et aux communautés d'accueil situées à proximité des projets, mais aussi à exiger la transparence dans les politiques visant à accroître le contenu local ( la part de l'emploi - ou des ventes au secteur - fourni au niveau local à chaque étape de cette chaîne dans les activités pétrolières, gazières et minières)... Sous ce registre, les participants ont ainsi échangé sur les mécanismes de promotion pour l'embauche de personnel venant de la population locale dans les exploitations minières et les retombées des investissements miniers dans les secteurs non miniers et le développement local.

LES FONDS ISSUS DES RETOMBEES DU SECTEUR EXTRACTIF !

Décriant la longue attente observée dans la mise des ressources pour accélérer l'exécution de leurs plans communaux de développement, des acteurs territoriaux ont affirmé avoir reçu des fonds issus des différentes péréquations des extractions de phosphate. Non sans relever certaines interrogations sur l'échelle des attributions à l'origine de grincements de dents dans certaines collectivités, surtout à Ndendori où populations et autorités se sont lamentées de la faiblesse de l'enveloppe obtenue. Jugeant qu'il est impératif que les collectivités de la région bénéficient pleinement des différents fonds extrêmement importants qui permettront aux collectivités territoriales de faire des réalisations capables d'impacter sur le vécu des populations, le coordonnateur local du Forum civil, Docteur Ndiadé, a fait savoir que les communautés impactées accordent beaucoup d'intérêt à l'application des textes.

Affirmant qu'après la mise en place d'un certain nombre de textes pour signifier que ces ressources minières appartiennent au peuple, il s'agit de diligenter une bonne application des lois et des arrêtés qui sont très clairs.