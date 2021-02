Afrique: Jam'Al, la mascotte de la CAN U20 Total, Mauritanie 2021

La Coupe d'Afrique des Nations U20 se déroule actuellement en Mauritanie et la coqueluche de l'évènement est la mascotte dénommée Jam'Al.

Jam'Al est la combinaison de deux mots; Jam qui signifie "paix" dans les dialectes pulaar, soninké et wolof et Amal qui signifie "espoir dans le dialecte hassania. Jamal dans son intégralité signifie aussi beauté et Jemal signifie chameau dans le dialecte Hassania.

Selon Aicha Lekhal, directrice de la communication au ministère des Sports de Mauritanie, ces mots résonnent énormément avec la culture et le peuple mauritaniens.

« La culture mauritanienne est basée sur la paix et l'hospitalité et c'est pourquoi ces mots ont vraiment résonné avec notre mascotte. Le chameau est également un symbole très important dans notre culture car il dénote la patience et l'endurance », explique Lekhal.

Pour choisir le nom et le design de la mascotte, le pays hôte, la Mauritanie, a organisé un concours auprès les citoyens avec des propositions reçues de partout dans le pays d'Afrique du Nord-Ouest.

« Nous avons demandé aux gens de nous envoyer les dessins d'une mascotte et nous avons sélectionné le meilleur dessin pour en faire la mascotte. Après cela, un deuxième concours a été organisé pour choisir un nom pour la mascotte. Nous avons demandé pour chaque nom envoyé, une explication détaillée. Nous avions toutes les soumissions et le comité d'organisation local (COL) s'est réuni, a délibéré et choisi le nom et l'image de la mascotte », déclare Lekhal.

La Mauritanie accueille sa toute première compétition continentale et pour Lekhal c'est un privilège que le continent soit rassemblé dans le pays pour la CAN U20 Total où des futures stars africaines vont naître.