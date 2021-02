Afrique: Développement du football - La FIFA inaugure le bureau Afrique centrale à Brazzaville

Gianni Infantino a procédé le 20 février au siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) à l'ouverture du bureau régional de développement de la FIFA pour l'Afrique centrale

L'ouverture dudit bureau régional est l'aboutissement de l'accord de siège signé le 29 novembre 2019 entre le gouvernement congolais et la FIFA. Quinze mois après son premier passage à Brazzaville, Gianni Infantino a tenu ses promesses en dotant Brazzaville d'un bureau stratégique qui sert, en effet, d'examiner les différents programmes de développement soumis par les associations membres de la Fifa.

« C'est important que nous soyons présents. La FIFA est une organisation qui se veut être à l'écoute des fédérations. Nous devons travailler ensemble ... On a déjà commencé avec notre programme Forward, un programme qui aide les fédérations et qui nous a permis de multiplier par cinq les investissements qu'on fait dans le football », a expliqué le président de la Fifa.

Gianni Infantino, qui veut faire plus pour l'Afrique, a estimé que ce bureau régional va aider toutes les fédérations de l'Afrique centrale et contribuer en même temps au rayonnement du football africain.

Le président de la Fifa a aussi confirmé l'augmentation du nombre des sélections africaines lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026. Il passera de cinq à dix dont neuf seront directement qualifiés et le 10e passera par les barrages.

Jean Guy Blaise Mayolas a exprimé toute sa gratitude au président de la FIFA et à ses collaborateurs qui ont œuvré pour l'installation du bureau régional pour l'Afrique centrale à Brazzaville. « Nous pouvons désormais dire que nous sommes plus proches de la FIFA et nos différents projets seront mieux examinés et connaitront un aboutissement heureux, pour un meilleur développement du football en Afrique centrale », a-t-il déclaré.

De son côté, Hugues Ngouélondélé a remercié, au nom du gouvernement, la FIFA pour ses multiples réalisations au Congo, citant notamment la rénovation du Centre technique d'Ignié et l'installation des deux poules synthétiques.

Le Congo aspire grâce à la réalisation et à devenir l'épicentre du football de la sous région Afrique centrale, a-t-il souhaité. Le ministre compte par ailleurs sur l'appui de la FIFA pour la réalisation d'un certain nombre de projets. « Notre pays prépare, en concertation avec l'ensemble du mouvement sportif, une série de textes visant à créer les conditions idoines pour un développement harmonieux du sport et sa valorisation. Nous serons heureux de compter la Fifa parmi nos partenaires stratégiques; le football étant le sport roi », a rappelé le ministre.