Cote d'Ivoire: Réinsertion des femmes et mineurs via le programme SCORE - LaBAP pour une prise en charge de 450 détenus

L'Ong "La Balle aux prisonniers" (LaBAP) veut, à travers son programme « Sport au centre d'observation des mineurs (es) au service de la réinsertion » (Score 2), prendre en charge 450 détenus. L'information a été donnée le vendredi 19 février 2021, à Abidjan-Cocody, par le coordonnateur national de LaBAP, Olympe De Simon Konan.

Ainsi, dans le cadre de la deuxième phase de ce programme, LaBAP a organisé un séminaire du 10 et 11 février 2021, à Yamoussoukro. Et ce, dans l'optique de faire connaître le programme Score 2 qui vise à inculquer aux détenus, les valeurs intrinsèques aux sports. Tout en les aidant à préparer leur réinsertion dans la société par l'apprentissage d'activités génératrices de revenus.

Il a d'entrée souligné que le programme Score se déroulera dans les Centres d'observation des mineurs (Com) d'Abidjan, de Bouaké et Man, Ainsi que dans les Maisons d'arrêt et de correction (Mac) d'Abidjan et de Man.

« Le programme va cibler 250 mineurs et 200 femmes issus respectivement des Com et Mac susmentionnés, soit un total de 450 détenus. Et ce, à travers des activités comme la cuniculture (élevage de lapins domestiques) aux Com de Bouaké et Man, l'aviculture au Com de Man, la couture à la Mac de Man. Puis la pâtisserie aux Com de Man, Bouaké et à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca) ».

Notons que La Balle aux prisonniers (LaBAP) est une organisation de promotion et de protection des droits humains qui a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des personnes incarcérées. Et de participer à leur réinsertion sociale, principalement par la promotion du sport.

En Côte d'Ivoire, ses activités ont débuté en 2017 au Com d'Abidjan par le sport et au fil des années, par des activités génératrices de revenus. Sa particularité est de partir d'activités sportives pour inculquer des valeurs sociales, afin de déboucher sur l'alphabétisation. Tout en terminant par des activités de réinsertion, avec des kits offerts aux bénéficiaires à leur sortie de détention.