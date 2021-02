Afrique: CAN U20 / Mauritanie 1 - 2 Ouganda - L'Ouganda en quart de finale

Avec cette victoire au forcing 2 buts à 1 devant la Mauritanie ce samedi 20 février 2021, l'Ouganda parvient à se qualifier pour les quarts de finale de la CAN U20 2021.

Après un match disputé, les jeunes ougandais sont parvenus à obtenir leur ticket pour les quarts de finale, en venant à bout de leur homologue mauritanien, sur le score de 2 buts à 1.

En effet, l'avantage du public n'a pas aidé l'équipe U20 de la Mauritanie à battre cette équipe de l'Ouganda. Pourtant tout avait bien débuté pour le pays hôte de cette 22e CAN U20, qui menait 1 but à 0 à la 1re période. But inscrit par Silly Sankharé, sur pénalty à la 40e minute de jeu. Et c'est avec cet avantage que l'équipe U20 mauritanienne va rentrer au vestiaire. A la reprise de la deuxième mi-temps, les ougandais se montrent dangereux, et mettent la pression sur les adversaires du jour. Ils seront récompensés par le but de Steven Sserwadda à la 60e, sur un service de son coéquipier, Ssenyonjo. Le match bat son plein et les deux équipes se créent quelques occasions. Mais vers la fin du temps réglementaire, à la 80e, les ougandais obtiennent un pénalty, et l'attaquant Derrick Kakooza, entré en court de jeu, le transforme et permet à son équipe de remporter ce match et se qualifier pour les quarts de finale.

Le Cameroun 9 points et l'Ouganda 6 points, sont les deux qualifiés de ce groupe A.

La Mauritanie n'est mathématiquement pas encore éliminée et devra patienter pour le tirage au sort des deux meilleures troisièmes qui iront en quart de finale.