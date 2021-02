Afrique: CAN U20 2021 - Le Cameroun se balade devant le Mozambique et se qualifie pour les quarts

Le Cameroun se qualifie pour les quarts de finale de la CAN U20 2021 et de la plus belle des manières. L'équipe a été démonstrative ce soir en faisant voler en éclats le Mozambique sur le score de quatre buts à un.

Grâce à un doublé d'Etienne Eto'o (8è et 45è) et des buts de Kévin-Prince Milla (47è) et d'Abdoulaye Yahaya (87è), le Cameroun a déroulé devant le Mozambique. La réduction du score est survenue à la 85è minute par Gianluca Antonio Remo Lorenzoni.

Avec trois victoires en autant de sorties, le Cameroun termine premier du Groupe A et va faire partie du top 8 de la CAN U20 2021.

Annoncés comme favoris de la compétition, les Lionceaux Indomptables tiennent leur rang et peuvent rêver du précieux sésame.