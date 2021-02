Sénégal: Beijing va continuer à "épauler" le Sénégal à stabiliser son économie (ambassadeur)

Dakar — La République populaire de Chine va continuer à "épauler" le Sénégal dans les efforts de stabilisation de son économie et sa marche accélérée vers l'émergence, a assuré son ambassadeur à Dakar, Xiao Han.

"La Chine continuera à épauler le Sénégal dans ses efforts de stabilisation de l'économie, de la promotion de l'emploi ainsi que de la préservation du bien-être du peuple, et continuera à l'accompagner dans sa marche accélérée vers un pays émergent", a-t-il dit.

Dans une tribune publiée dans l'édition du Soleil de ce week-end, le diplomate chinois indique que depuis plus d'un an, son pays " ami, partenaire et frère", a lutté contre la pandémie du nouveau Coronavirus main dans la main avec le Sénégal.

Selon Xiao Han, la Chine a "résolument appuyé" le Sénégal dans ses efforts de relance de son économie.

"Le gouvernement et les sociétés chinoises ont insisté sur la pratique de +non réduction de dons, non interruption de travaux, non retrait de capitaux et non retrait de personnes sur place+, et montré l'exemplarité des relations de tout temps entre les deux pays avec des réalisations tangibles de projets, insufflant ainsi une nouvelle dynamique au partenariat stratégique global sino-sénégalaise", a-t-il souligné.

Le diplomate chinois s'est félicité de la réception, par le gouvernement sénégalais, de 200.000 doses de vaccin anti-COVID-19, qu'il a commandées auprès de Sinopharm.

Pour l'ambassadeur de Chine au Sénégal, ce lot de vaccins ne comble certes pas la totalité des besoins sénégalais, mais cela pourrait avoir de grands effets, et fournir en temps voulu une garantie sécuritaire au personnel sanitaire ainsi qu'aux populations ciblées et touchées par une situation d'urgence.

Il a souligné que le Sénégal et la Chine vont renforcer leur coopération vaccinale.

Xiao Han a ajouté que son pays va mobiliser plus de ressources vaccinales internationales au profit du Sénégal et l'Afrique de manière à sauver plus de vies précieuses.