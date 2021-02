Egypte: Le pays suit de près les développements politiques en Somalie

L'Égypte a confirmé samedi suivre de près et avec un grand intérêt les développements politiques qu'a connus récemment la Somalie suite à l'éclatement des violences dans la capitale Mogadiscio ces deux derniers jours, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L'Égypte a réitéré son appel à toutes les parties sur l'arène politique en Somalie de travailler ensemble pour remédier aux raisons de la crise actuelle, de parvenir à une solution consensuelle à ce sujet, de faire preuve de retenue, de s'attacher aux moyens pacifiques et au dialogue, et d'œuvrer pour la tenue d'élections libres, équitables et transparentes le plus tôt possible.

L'Égypte a également affirmé son soutien à tous les efforts politiques visant à résoudre la situation politique actuelle de manière à réaliser les espoirs du peuple somalien en matière de sécurité, de stabilité, de développement et d'élimination de la menace terroriste, appelant tous les partenaires à assurer leur soutien et assistance à la Somalie pour surmonter la crise actuelle et instaurer la paix et la stabilité dans le pays.