Egypte: Les institutions internationales portent un regard positif sur l'économie égyptienne

Les institutions internationales portent un regard positif sur l'économie égyptienne, a indiqué samedi un rapport publié par le Service d'information du gouvernement SIG.

Selon le rapport, l'État a été en mesure de faire face avec succès aux répercussions économiques de la pandémie du coronavirus grace à la diversité et la flexibilité de l'économie égyptienne, et à la poursuite de la mise en oeuvre par l'État de sa vision de développement et de réforme, ce qui a épargné à l'économie les pires scénarios observés dans les économies mondiales.

Et le rapport de faire état des prévisions du Fonds monétaire international FMI sur une reprise de la majorité des secteurs de l'économie.

Le FMI a prévu que les taux de croissance enregistrent 5,5% en 2021-2022, 5,6% en 2022-2024, et 5,8 % en 2024-2025.

Aussi, le FMI a dit s'attendre à la réalisation d'un excédent primaire par rapport au PIB de 0,6% en 2020/2021, et de 2% pour pour chacune des années 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025.

Dans un autre contexte, la Banque Mondiale a rendu hommage au succès de l'Égypte dans l'atténuation des effets économiques négatifs de la crise du coronavirus.

D'autre part, le magazine "The Economist" s'attend également à ce que le taux d'inflation enregistre 5,5% en 2021, 6% en 2022, 5,4% en 2023, 5% en 2024 et 4,5% en 2025.

L'Institut de la finance internationale (IfI) lui a prévu que les réformes structurelles de l'économie égyptienne ainsi que les progrès dans les étapes de transformation numérique mèneraient à l'augmentation de la croissance économique.

L'IFI a souligné que l'économie égyptienne était la seule économie de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à n'avoir pas connu de recul en 2020, et ce grâce à des mesures financières et monétaires efficaces, en plus du fait que l'augmentation de la flexibilité du taux de change aiderait l'économie à absorber davantage de chocs extérieurs et à améliorer la compétitivité.