Madagascar: ENSP Ivato - Présentation au drapeau de la promotion « Rehareha »

Le rapport d'activités que les députés de l'Opposition comptent tenir ce jour, a obtenu l'autorisation de la Préfecture de Police d'Antananarivo, à condition que cela se tienne sur le site de Soamandrakizay qui a été réquisitionné à cette fin.

Le Général de Division Njatoarisoa Andrianjanaka, Commandant de la Gendarmerie Nationale (COMGN) et haut responsable de l'État-Major Mixte Opérationnel au niveau national (EMMO-Nat), l'a annoncé à la presse hier. Et ce, en marge de la cérémonie de présentation au drapeau à l'Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP) Ivato de la promotion « Rehareha » forte de 48 membres. Élèves commissaires et élèves officiers confondus. Deux élèves ont abandonné au cours de la formation de base de 45 jours.

Maintien de l'ordre. Selon le COMGN, le choix de Soamandrakizay s'explique par le fait que le site est très vaste pour accueillir un rassemblement. Réduisant ainsi les risques de bousculade voire d'affrontements. Cela facilite également, ajoute-t-il, le travail des forces de l'ordre qui pourront concentrer leurs efforts sur le maintien de l'ordre public dans la ville d'Antananarivo et ses environs.

Organisation commune. Ayant assisté à cet entretien avec la presse, le DGPN, le Contrôleur Général de Police Danny Marius Rakotozanany a ajouté qu'une organisation commune est déjà initiée au niveau de l'EMMO-Nat. Et d'expliquer que « l'EMMO-Nat doit descendre sur terrain afin de suivre et coordonner la mise en œuvre de tous les dispositifs pris pour assurer l'ordre et la sécurité afin d'éviter une tragédie du genre de celle qui a eu lieu la veille à l'Université de Toamasina et qui s'est soldée par la mort d'un étudiant et des blessés ainsi que plusieurs dégâts matériels, suite aux affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre ».

Mise en garde. Le DGPN lance un appel à la population tananarivienne pour qu'elle respecte toutes les directives des forces de l'ordre. Selon le COMGN, l'opposition n'a pas à insister sur le jardin d'Ambohijatovo puisque le site de Soamandrakizay lui est déjà réservé. En tout cas, les responsables des forces de l'ordre font une mise en garde contre toute velléité de provoquer des « korontana » ce jour. Le ministre de la Sécurité Publique, le Contrôleur général de Police Fanomezantsoa Randrianarison, de faire savoir que les forces de l'ordre sont prêts à prendre leurs responsabilités.