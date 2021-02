Madagascar: Nicolas Dupuis - « Je suis transparent avec la Présidence »

« Je suis transparent avec la Présidence en général et avec le président de la République en particulier ». C'est ce qu'a répondu Nicolas Dupuis pour ce qui est de la vidéo intitulée « Micmac à Madagascar : la bande à Dupuis » publiée par un journaliste-youtubeur Romain Molina et qui a fait le tour des réseaux sociaux cette semaine.

Même si la réaction du sélectionneur national était très attendue, il n'a jamais eu envie de faire un démenti de quoi que ce soit, puisqu'il ne s'est pas senti concerné sur les sujets évoqués dans la vidéo. « Je ne vais pas me justifier sur quoi que ce soit à ce niveau-là. Ce n'est pas l'important pour nous aujourd'hui. On se concentre sur le tournoi Doritos pour la détection de la relève. En plus, on est à un mois d'un match capital et deux autres matches capitaux pour les Barea dont j'espère être matches suivis d'une qualification.

On travaille et on continue à travailler donc je n'ai pas à en répondre. Aucun souci, je suis en totale transparence, on sait ce qu'on fait », a-t-il ajouté. Concernant les prochains matches des Barea, Nicolas Dupuis n'a qu'à attendre le calendrier de la FIFA pour le début du regroupement. Cela devrait s'étaler du 20 au 30 mars. Il a précisé qu'il y avait six joueurs locaux dans la liste de présélections et il devrait y en avoir aussi dans la liste définitive.