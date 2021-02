Madagascar: ADEMA - Des dizaines de milliards d'ariary de créances à recouvrer

À l'instar de toutes les entreprises opérant dans différents secteurs, la société Aéroports de Madagascar (ADEMA) rencontre également des difficultés financières, en raison des impacts de la crise sanitaire liée à la covid-19 depuis l'an dernier.

« Une chute de l'ordre de 90% du volume de trafics aériens, a été enregistrée du fait de la fermeture de nos frontières. Ce qui a entraîné une baisse considérable de nos recettes, qui se poursuivra cette année. Mais pour pouvoir redresser cette entreprise d'Etat, recouvrer les créances de la société envers les collaborateurs qui s'élèvent à des dizaines de milliards d'ariary, constitue notre priorité », a déclaré le nouveau Directeur général de l'ADEMA, Jean Germain Andrianiaina, lors la passation de services avec son prédécesseur hier à Ivato. « D'aucuns reconnaissent qu'on est tous victime de la crise sanitaire. Mais des négociations seront menées afin que ces collaborateurs puissent établir un calendrier de paiement de leurs dettes. Parmi lesquels, on peut citer, entre autres, les entreprises qui tiennent boutiques et des restaurants dans les aéroports, dans le cadre d'une convention commerciale signée avec l'ADEMA », a-t-il poursuivi.

Compression des dépenses. En outre, le nouveau Directeur général de l'ADEMA lance un appel à l'Etat pour intervenir auprès de Ravinala Airports concernant le non paiement des redevances pour concession se chiffrant à 3 millions d'euros par an, depuis l'an dernier, suite au transfert de gestion des aéroports d'Ivato et de Nosy-Be. « Ces redevances permettront de mieux exploiter nos dix aéroports internationaux et principaux. Les créances envers l'Etat depuis 2015 ne sont pas en reste.

Il s'agit d'une contrepartie des investissements non amortis au niveau de ces deux aéroports qui sont maintenant gérés par le consortium Ravinala Airports », a-t-il enchaîné. Il est à noter que l'ADEMA gère actuellement 58 aéroports et aérodromes secondaires. « Nous allons veiller à la compression de nos dépenses de fonctionnement tout en protégeant les avantages du personnel et en assurant la circulation aérienne publique, dans le cadre du nouveau plan quinquennal présenté. À titre d'illustration, l'aéroport de Mananjary n'enregistre aucun vol mais des charges fixes sont encore allouées pour son fonctionnement », d'après toujours les explications de Jean Germain Andrianiaina.

Trois hubs régionaux. Par ailleurs, il a soulevé qu'un appel d'offre international sera lancé cette année afin de trouver des partenaires techniques et financiers pouvant assurer la gestion d'exploitation des autres aéroports sous la gestion de l'ADEMA. « Ce qui permettra d'améliorer et de moderniser selon les normes internationales nos infrastructures aéroportuaires tout en promouvant leur extension. À part cela, nous allons mettre sur pied trois hubs régionaux, au niveau des aéroports d'Antsiranana, de Toliara et de Toamasina afin d'accueillir directement des vols longs courriers, en provenance de l'Europe ou de l'Asie, entre autres. Cela constitue un des moyens contribuant à l'atteinte de l'objectif de 500 000 touristes fixé par l'Etat d'ici à 2023 », a conclu le directeur général de cette société d'Etat.