Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - La Lékoumou se mobilise en faveur de Denis Sassou N'Guesso

Les cadres du département de la Lékoumou vivant à Brazzaville se sont réunis le 19 février en présence du Premier ministre, Clément Mouamba, et ont exprimé leur soutien à la candidature du chef de l'Etat à l'élection présidentielle du 21 mars prochain.

Ministres, parlementaires, cadres administratifs, étudiants et autres natifs originaires des cinq districts de ce département ont pris part à la rencontre citoyenne. Celle-ci a été placée sous le thème : « Filles et fils de la Lékoumou, dans l'unité et la cohésion, réitérons notre soutien indéfectible à Denis Sassou N'Guesso ».

A cet effet, Clément Mouamba, en tant que coordonnateur de la dynamique, a exhorté les natifs de ce département à exprimer, le 21 mars prochain, un vote dit de "reconnaissance" au profit du président de la République.

« En 2016, la Lékoumou avait très mal voté le chef de l'Etat. Ce que nous lui avions fait à cette élection-là, était à la limite une haute ingratitude. Heureusement, nous nous sommes rattrapés aux élections législatives et locales, qui nous ont permis de lui donner beaucoup de députés et de conseillers. Je vous appelle donc à un sursaut beaucoup plus grand », a déclaré Clément Mouamba.

Les cadres de la Lékoumou ont, en outre, organisé une collecte spéciale de fonds dont l'argent sera remis au candidat Denis Sassou N'Guesso, à titre de contribution à sa campagne électorale.

S'adressant à ses frères et sœurs, le chef du gouvernement a rappelé que la Lékoumou était un département historique. Il compte cinq districts à savoir Sibiti, Komono, Bambama, Zanaga et Mayéyé, bien soudés, à l'image des cinq doigts de la main. En politique, a renchéri Clément Mouamba, la Lékoumou n'a jamais failli. Cette fois-ci, elle est appelée à témoigner au président de la République toute sa gratitude.