Congo-Brazzaville: Karaté - Me Fiston Trebisse Moussa nommé sélectionneur national

Dans une décision signée le 15 février dernier, le président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fecoka-ama), Louis Ondongo, a nommé Me Fiston Trebisse Moussa au poste d'entraineur sélectionneur national des Diables rouges de la discipline.

Ceinture noire 5e dan, Me Moussa devra désormais sillonner tout le pays afin de réorganiser les différentes catégories des équipes nationales de karaté. Selon lui, il est nécessaire de reconstituer l'équipe nationale "senior", en faisant en sorte que les karatékas de tous les départements soient représentés. « Nous devrons retrouver le carré d'as au niveau africain et retrouver la première place au niveau de la sous-région. Il faut former les entraîneurs dans chaque département », a-t-il indiqué.

Ancien capitaine junior des Diables rouges, Me Fiston Trebisse Moussa qui est plusieurs fois champion du Congo et détenteur de plusieurs médailles d'or, sur le plan national et international, a déjà assumé les fonctions d'entraîneur. Il était ainsi manager national à partir de 2009 puis lors des Jeux africains en 2015. Grâce à ses diplômes de coach continental, il évoluera à ce poste durant les quatre prochaines années.

Notons que le président de la Fécoka-ama a, par la même occasion, nommé Me Victor Miakamihoue au poste de préparateur physique national. En kumité senior homme, Me Djibril Ondongo a été retenu comme préparateur principal. Il est suivi par Me Juste Assala, tandis qu'en kumité junior-cadet homme, la responsabilité revient à Me Pricci Kibindza et Me Prevert Kitate. En katas hommes-dames, Gabriel Mobonda et Ibrahim Bah s'occuperont de la préparation des Diables rouges.