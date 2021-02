Congo-Brazzaville: Santé - « L'Equipe Europe » offre plus d'un milliard FCFA pour la riposte au Covid-19 et la formation du personnel

En réponse à l'appel des autorités congolaises, l'Agence française de développement (Afd), la Délégation de l'Union européenne, la Croix-Rouge congolaise et la Croix-Rouge française accompagnent le ministère de la Santé dans l'exécution du « plan national de riposte à l'épidémie de Covid-19 » afin de limiter la propagation des épidémies, tout en favorisant l'accès des populations congolaises aux soins de santé primaires.

Pour ce faire, « l'Equipe Europe » a mobilisé 1,7 milliard de FCFA pour soutenir la formation des personnels de santé et permettre une dotation d'équipement en matériels de prévention des infections, dans six départements du pays, en partenariat avec les Croix-Rouge française et congolaise.

Ce lundi 22 février 2021, la Ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Antoinette Dinga Dzondo, l'Ambassadeur de France au Congo, François Barateau, l'Ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Raul Paula Mateus, le Directeur de l'Agence française de Développement, Lionel Cafferini le Président de la Croix-Rouge Congolaise, Christian Ndinga ainsi que le Chef de Délégation de la Croix-Rouge française, Jérôme Socié, vont soutenir le lancement de la campagne nationale de formation sanitaire et de dotation en équipement de Protection individuelle au Centre de Santé intégré de Moukondo, à Brazzaville.

Engagé en juillet 2020, ce projet de prévention et de contrôle des infections épidémiques a permis, dans un premier temps, de renforcer les capacités de ripostes des acteurs de la santé publique congolaise face aux épidémies et de maintenir l'accès aux services de santé des populations dans un cadre sécurisé.

Localisé dans les départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, de la Bouenza, du Niari, de la Cuvette et de la Sangha, ce programme vise désormais à doter 47 formations sanitaires en matériels et équipements de protection individuelle, à former le personnel de santé à la prévention et au contrôle des infections, ainsi qu'à élaborer et mettre à jour les plans de contingence qui guideront l'action des autorités sanitaires et de leurs partenaires en période de crise.

Ce projet a reçu le soutien financier, en don, de différents partenaires :984 millions de FCFA de la Commission européenne ; 722 millions de FCFA de l'Afd, ainsi que des financements complémentaires du Fonds mondial ; 232 millions alloués à la Croix-Rouge française au titre de son action d'assistance aux populations ainsi que pour son appui aux structures de santé locales.

Durant la cérémonie du lundi 22 février, l'Ambassadeur de l'UE va rappeler qu'« au-delà de la Covid-19, l'un des principaux risques auquel le Congo est confronté est la survenance régulière d'épidémies. L'UE entend donc, non seulement soutenir la lutte contre la propagation du virus, mais aussi renforcer les capacités d'anticipation et de diagnostic des agents sanitaires et des communautés locales, avec l'expertise de la Croix-Rouge ».

De son côté, l'Ambassadeur de France notera que « la France est aux côtés du Congo et des pays africains pour répondre aux défis de la crise multidimensionnelle engendrée par le Covid-19 qui affecte tous les pays et nous rappelle, plus que jamais, notre impérieux devoir de solidarité les uns envers les autres ».