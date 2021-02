Congo-Kinshasa: Ebola - Des financements de l'OMS pour lutter contre l'épidémie en Guinée et en RDC

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a débloqué plus d'un million de dollars américains pour soutenir la réponse en Guinée et pour renforcer la préparation à la lutte contre la maladie à virus Ebola dans les pays voisins, notamment Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Sénégal et Sierra Leone.

Le Fonds central d'intervention des Nations unies pour les urgences humanitaires a débloqué quinze millions de dollars américains pour soutenir la réponse en Guinée et en RDC ainsi que la préparation dans les pays voisins.

Toujours dans le cadre d'intensifier ses efforts pour enrayer cette épidémie en Guinée et en RDC, une équipe de huit experts du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville se rendra bientôt en Guinée. Des efforts sont en cours pour renforcer la surveillance, la recherche des contacts, les tests et les traitements ainsi que pour préparer la vaccination.

L'OMS passe à une vitesse supérieure pour endiguer Ebola dans les deux pays. « Nous sommes à pied d'œuvre et nous passons rapidement à la vitesse supérieure pour devancer le virus. Avec les experts et les fournitures d'urgence déjà sur le terrain, la riposte est en bonne voie », a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Et de poursuivre : « Notre action collective et rapide est cruciale pour éviter la propagation incontrôlée du virus Ebola dans le contexte de la pandémie de covid-19, qui a déjà mis les travailleurs et les structures de santé à rude épreuve.»

En RDC, souligne un communiqué de l'OMS, l'agence onusienne dispose d'une vingtaine d'experts sur le terrain, qui soutiennent les autorités sanitaires nationales et provinciales. Huit mille doses de vaccins étaient encore disponibles dans le pays à la fin de la onzième épidémie d'Ebola. La vaccination des personnes à haut risque a été officiellement lancée à Butembo, l'épicentre de l'épidémie, le 15 février. À ce jour, près de soixante-dix personnes ont été vaccinées. Le déploiement rapide des vaccins témoigne de l'énorme capacité locale mise en place par l'OMS et ses partenaires lors des précédentes épidémies.

Une centaine de membres du personnel de l'OMS, déployés à partir d'autres pays et de la Guinée, devraient participer à la lutte contre le virus Ebola d'ici la fin février. Une équipe de huit experts du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville se rendra bientôt sur place.

Un vol humanitaire est arrivé, le 15 février, à N'Zérékoré en Guinée avec sept censt kilos de matériel médical offerts par l'OMS et ses partenaires. Un lot de plus de onze mille doses du vaccin contre Ebola devrait arriver en Guinée le week-end. De plus, plus de huit mille cinq cents doses seront expédiées des États-Unis pour un total de vingt mille doses. La vaccination devrait commencer peu après. Une équipe de vaccination de trente personnes a déjà été mobilisée sur place et est prête à se déployer dès la réception des vaccins.