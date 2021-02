Congo-Kinshasa: PME - Les lauréats du concours d'éligibilité au financement récompensés

A l'occasion de la cérémonie relative à la proclamation, le 19 février, au Pullman Hôtel, des résultats du concours initié dans le cadre du Projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises (Copa), le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous le patronage duquel s'est déroulée la manifestation, s'est fait représenter par son directeur de cabinet nouvellement nommé, M. Guylain Nyembo.

Après la série d'allocutions dont celles du Représentant de Delotte, du directeur des opérations de la Banque mondiale et du ministre des PME, le représentant du président de la République, M. Guylain Nyembo, a remis un chèque symbolique au représentant des lauréats de l'ordre de 55 000 dollars USD.

La problématique du financement des micro, petites et moyennes entreprises congolaises, faut-il le rappeler, a toujours été au centre des préoccupations du chef de l'État qui, plus d'une fois, n'a cessé d'exprimer son ambition de promouvoir le secteur des PME aux fins de leur permettre non seulement de réduire les inégalités sociales via la création d'emplois mais aussi de faire face aux multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées notamment l'accès aux crédits bancaires limités, le taux élevé d'intérêts, etc.

Le gouvernement de la République, rappelons-le, avait reçu récemment un crédit de la Banque mondiale - remboursable à long terme - de l'ordre de 100 millions de dollars américains destiné au financement du Projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. L'objectif visé est d'appuyer la croissance des PME et d'accroître les opportunités d'emplois et d'entrepreneuriat en faveur des jeunes et des femmes dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi.

Outre cela, le projet aspire à subventionner 500 PME avec une enveloppe allant de 50 000 à 100 000 dollars américains. C'est dans ce contexte qu'il faudrait situer le lancement, le 16 octobre 2020, du concours de plans d'affaires (Copa) à l'intention des PME établies dans les villes précitées afin de leur faire bénéficier des subventions y relatives.

Plusieurs officiels ont pris part à cette cérémonie de remise du prix du concours de sélection et d'éligibilité au financement organisé par le ministère des PME. Une cérémonie qui traduisait la ferme volonté du chef de l'Etat de promouvoir le secteur privé en conformité avec sa vision de développement telle que circonscrite dans le slogan « le peuple d'abord ».