Congo-Kinshasa: Formation du gouvernement - Lucien Ingole Isekemanga soutient la participation des jeunes et femmes

Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a nommé le 15 février à Kinshasa le tout Premier ministre issu d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, l'Union sacrée de la Nation (USN). Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge vient ainsi concrétiser les tractations menées au sein de l'Union sacrée.

La nomination de cet ancien ministre des Sports et jeune directeur général de la Gécamines est saluée par Lucien Ingole Isekemanga, Inspecteur général (IG) du Mouvement pour le Renouveau (MR) de Clément Kanku.

Avocat de son état et acteur politique, Lucien Ingole Isekemanga voit dans cette nomination le renouvellement de la classe politique tant souhaité. Dans une communication politique livrée en juin 2020, il évoquait déjà le renouvellement de la classe politique congolaise. Il lançait un appel en direction du président Tshisekedi « pour une vaste campagne de recrutement, en dépit de l'accord FCC-Cach, des cadres congolais sur la base d'un critérium de compétence, d'éthique et de moralité des hommes et femmes de divers horizons pas trempés dans la mégestion du pays ». Lucien Ingole Isekemanga soutenait que ce serait le point de départ du « renouvellement de la classe politique congolaise, et l'avènement des hommes et femmes consciencieux et vierges politiquement, des véritables agents de développement résolus à servir la République et offrir une bonne collaboration au chef de l'Etat et l'aider à réussir son mandat ».

Lors de ses premiers mots après sa rencontre avec le président de la République, le nouveau Premier ministre issu de l'Union sacrée a aussi parlé du critérium des personnes devant composer le gouvernement. Et pour marquer ce renouvellement de la classe politique dans les institutions prônées appelée de ses vœux par Me Lucien Ingole Isekemanga, le Premier ministre Jean-Michel a martelé sur des personnes de bonne moralité avérée, et il a mis l'accent sur la plus grande participation de la jeunesse et de la femme de l'optique de la parité. Pour l'Inspecteur général du MR, le renouvellement de la classe politique en RDC se met en branle par ces mots clairs et précis du nouveau locataire de la Primature.

Notons que le MR a officiellement adhéré à l'USN. Le président Clément Kanku et la délégation du parti avec en sein l'IG Lucien Ingole Isekemanga ont déposé le cahier des charges qui soutient la vision du chef de l'Etat auprès de l'Informateur Modeste Bahati Lukwebo. Lors de la présidentielle et des législatives en 2018, le MR a fait partie du regroupement politique Alternance pour la République et a contribué à l'atteinte du seuil national des voix. C'est donc en toute logique que le MR a rejoint l'Union sacrée, la nouvelle majorité présidentielle après la rupture de l'accord Front commun pour le Congo (FCC) et Cap pour le changement (Cach).

Avant d'être inspecteur général du MR, Lucien Ingole Isekemanga a assumé les fonctions de secrétaire général du parti politique dirigé par Clément Kanku. Ancien conseiller principal du collège juridique et relations avec les institutions de l'ancien gouverneur Tony Cassius Bolamba dans la province de l'Equateur, il a aussi été plusieurs fois suppléant de son défunt frère René Isekemanga Nkaké, député national de la circonscription éléctorale de Basankusu. Lucien Ingole est également avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete, ainsi que président de l'ONG Regroupement des techniciens en construction de l'Equateur pour le développement.