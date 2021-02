Algérie: Banques publiques - Instruction ministérielle pour améliorer le traitement des dossiers de crédits

Alger — Le ministère des Finances a, dans une note publiée sur son site web, instruit les banques publiques afin de réduire les délais de traitement des dossiers de crédits, lesquels ne doivent pas dépasser les 30 jours, et pour améliorer l'accueil et l'orientation de la clientèle.

Dans cette note adressée par le ministre des Finances aux présidents directeurs généraux des banques publiques, ces derniers sont instruits d'assurer le traitement des dossiers de crédit "en 30 jours maximum" à compter de l'introduction de la demande et "d'assurer la qualité de la communication et de l'information du client pour une bonne compréhension des procédures".

Il souligne ainsi la nécessité du raccourcissement du délai de traitement des dossiers de crédit, "qui ne doit pas dépasser 30 jours, depuis l'introduction de la demande de crédit jusqu'à la notification de la décision finale de la banque".

Ce délai doit être porté à la connaissance de la clientèle qui pourra s'en prévaloir, instruit le ministère.

S'agissant de l'orientation et la communication de l'information, le ministère instruit les banques à l'effet de "prendre toute mesure jugée nécessaire, pour assurer une amélioration significative de ce processus, notamment en ce qui concerne la qualité de la communication et de l'information qui doit être mise à la disposition de la clientèle, au niveau des agences et des sites internet des banques publiques".

A ce titre, et afin d'assurer une plénitude dans la réalisation de cet objectif, le ministère appelle les banques publiques à mettre en place les procédures et les circuits d'information qui assureront un traitement "optimal" et dans les délais requis des dossiers de crédits.

Inscrire les personnels dans une logique de performance

"Dans le même temps, il est nécessaire d'inscrire les structures et les personnels chargés de la clientèle et de l'étude des dossiers de crédit dans une logique de performance et de productivité, afin que la fonction financement puisse connaitre les améliorations qualitatives indispensables, permettant un alignement rapidement de cette fonction sur les meilleures pratiques internationales en la matière", selon l'instruction.

"Le respect de ces processus et de ce délai constitue un des critères les plus importants déterminant la perception de la clientèle sur la qualité des services et la performance des banques publiques", affirme l'instruction.

Aussi, et s'agissant des conditions d'accueil et d'orientation de la clientèle, le ministère estime impératif d'accorder à ces aspects "hautement stratégiques" pour l'image de marque des banques, "toute l'importance dans le processus de la gestion quotidienne des services.

Ainsi, il est désormais exigé de chaque banque d'accorder le plus grand intérêt à l'accueil, en organisant, notamment, des espaces dédiés pour le confort des clients".