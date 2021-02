Angola: Le gouverneur de Lunda Norte veut un secteur agricole dynamique

Dundo (Angola) — Le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a recommandé vendredi, au Bureau provincial de l'Agriculture, de créer des bases pour la production de plus de nourriture, passant de moyens rudimentaires à une activité mécanisée et durable.

S'exprimant à la cérémonie d'investiture du nouveau directeur dudit cabinet, José Mendes, le gouvernant a déclaré que Lunda Norte ne pouvait pas continuer à être considérée comme une province qui dépend uniquement et exclusivement de l'exploration du diamant, à en juger par son potentiel agricole.

"Le secteur agricole doit promouvoir en permanence les opportunités d'emploi. Pour cette raison, le bureau doit établir des partenariats avec la classe entrepreneuriale, en vue de projeter des actions qui serviront de base à la promotion d'une activité agricole durable", a-t-il souligné.

Il a appelé à un soutien technique accru aux agriculteurs de l'intérieur de la province, en vue de dynamiser le secteur dans les dix municipalités.

Selon lui, les administrations municipales doivent créer des conditions minimales garantissant une plus grande rapidité dans l'écoulement des produits agricoles, afin d'éviter leur détérioration et de stimuler l'augmentation de la production.

Il a recommandé d'éviter la bureaucratie lors de la mise à disposition de terres pour la production agricole, en vue de promouvoir l'agriculture familiale dans la région.

Dans la campagne agricole actuelle (2020/2021), la province de Lunda Norte prévoit de récolter un million 367 mille 459 tonnes de produits sur une surface de 244 mille 913 hectares de terres. 150 mille 840 familles sont impliquées.

Au cours de la saison agricole 2019/2020, 975 mille 595 tonnes de produits divers ont été récoltés, sur 195 mille et 286 hectares de terres, travaillés par 116 mille 455 familles.

Par comparaison, dans cette campagne, il y aura une augmentation de 391 mille 864 tonnes de produits divers, 49 mille 627 hectares de terres et 34 mille 385 familles.

Lunda Norte, en plus d'avoir des terres fertiles et vierges, possède une grande variété de produits de la campagne, avec un accent sur le manioc, les fruits et légumes.

