Angola: La nouvelle loi de la BNA crée les conditions pour stabiliser l'économie

Luanda — La nouvelle loi de la Banque nationale d'Angola (BNA), dont la proposition a été approuvée vendredi dans la généralité par l'Assemblée nationale, permettra à la banque centrale d'avoir de meilleures conditions pour préserver la stabilité de la monnaie nationale et des prix.

Cette conviction est du gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), José de Lima Massano, qui a présenté cette proposition de loi aux députés, lors de la 5e réunion plénière ordinaire de l'Assemblée nationale.

Le document a été généralement approuvé par 118 voix pour, aucune contre et 26 abstentions.

Le gouverneur a reconnu que l'inflation est toujours très élevée (selon le site de la BNA, elle se situait en janvier dernier à 9,55%), d'où la nécessité d'agir avec plus d'incision, à moyen et long termes, de la baisser et de la stabiliser.

Sans préciser de valeurs, José de Lima Massano a affirmé que, depuis l'année dernière, le taux de change a enregistré une tendance à la stabilité et les plaintes des agents économiques diminuent.

Il a informé que le capital social de la BNA avait été réduit de 100 millions de Kwanzas, par rapport aux initiales de deux cent soixante-dix milliards de kwanzas, du fait qu'il n'était pas entièrement libéré, car il était composé d'obligations qui arrivent à échéance après 20 ans sans intérêt.

Le projet de loi, avec 10 chapitres et 102 articles, définit la stabilité des prix comme la mission principale de la Banque nationale d'Angola, avec une autonomie institutionnelle, fonctionnelle, personnelle et financière.

Cette conviction est du gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), José de Lima Massano, qui a présenté cette proposition de loi aux députés, lors de la 5e réunion plénière ordinaire de l'Assemblée nationale.

Le document a été généralement approuvé par 118 voix pour, aucune contre et 26 abstentions.

Le gouverneur a reconnu que l'inflation est toujours très élevée (selon le site de la BNA, elle se situait en janvier dernier à 9,55%), d'où la nécessité d'agir avec plus d'incision, à moyen et long termes, de la baisser et de la stabiliser.

Sans préciser de valeurs, José de Lima Massano a affirmé que, depuis l'année dernière, le taux de change a enregistré une tendance à la stabilité et les plaintes des agents économiques diminuent.

Il a informé que le capital social de la BNA avait été réduit de 100 millions de Kwanzas, par rapport aux initiales de deux cent soixante-dix milliards de kwanzas, du fait qu'il n'était pas entièrement libéré, car il était composé d'obligations qui arrivent à échéance après 20 ans sans intérêt.

Le projet de loi, avec 10 chapitres et 102 articles, définit la stabilité des prix comme la mission principale de la Banque nationale d'Angola, avec une autonomie institutionnelle, fonctionnelle, personnelle et financière.