Algérie: Protéger le patrimoine génétique végétal contre le changement climatique

Alger — Le changement climatique menace le patrimoine génétique végétal du pays, ce qui risque d'accentuer davantage sa dépendance aux importations de graines de semences, a alerté un chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), préconisant des mesures urgentes pour préserver ce patrimoine.

"Des mesures devraient être déployées en urgence pour préserver les espèces locales et la diversité génétique contre les impacts des changements climatiques", a recommandé le Dr Chebouti Abderrezak, dans un entretien à l'APS.

"A partir de nos graines locales, nous pouvons développer de nouvelles variétés à haut rendement, de haute valeur nutritionnelle et résistantes au stress hydrique, ce qui nous permettra de se passer des importations des graines", a-t-il expliqué.

Selon lui, cette solution "facile", adaptée par des agriculteurs pour faire face à la demande croissante des populations, n'est pas sans risque.

Ces changements, parfois radicaux dans les pratiques agricoles des autochtones, a-t-il averti, auront pour conséquence "la disparition progressive de nos variétés de graines, pourtant mieux adaptées aux conditions climatiques locales".

"Le choix de ces cultures est justifié par leur place stratégique dans l'économie nationale ", a-t-il argué.

Il a rappelé, à ce titre, que la filière céréalière connaît une dépendance accrue aux importations avec plus de six millions de tonnes de produits céréaliers annuellement, d'où la nécessité, selon lui, de conserver les semences de blé locales et de les développer pour avoir un meilleur rendement à l'hectare.

Quant aux fourrages, il a assuré que l'amélioration de la production fourragère, à travers la conservation et le développement des semences locales, est nécessaire pour faire accroître la production nationale en lait et en viandes rouges et de limiter ainsi les importations surtout en ce qui concerne la poudre de lait.

L'importance de créer une "banque des graines"

Interrogé sur le projet relatif à la mise en place d'une "banque des graines locales", qui peine à voir le jour, Dr Chebouti a répondu que la structure existe toujours au niveau de la station expérimentale agricole de Baraki (Alger) mais le projet est toujours à l'arrêt pour des raisons financières.

"Le montant financier initial du projet est en cours de réévaluation du fait de la dévaluation du dinars", a-t-il expliqué, en soulignant l'urgence d'un tel édifice pour le secteur agricole.

D'après l'Union nationale des agronomes (UNA), l'Algérie compte plus de 2.000 sortes de graines de différentes filières datant de plusieurs milliers d'années.

Malgré cette richesse variée, le pays importe l'essentiel des semences de l'étranger.

A ce titre, il avait fait part d'un projet avec la Chambre nationale de l'agriculture, portant sur le recensement du patrimoine génétique (semences de céréales, semences de culture maraichères, plants ) auprès des agriculteurs à travers tout le pays.

"Cette démarche devrait nous permettre de réaliser des expériences sur le terrain dans les zones potentiellement propices pour produire davantage les semences locales sur des parcelles déterminées dans le cadre de l'agriculture expérimentale et de sauvegarder ainsi cette richesse de manière durable", avait-il assuré.