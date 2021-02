Algérie: Discours du Président Tebboune à la Nation - Des partis politiques saluent les décisions annoncées

Alger — Des partis politiques se sont félicités, samedi, des décisions annoncées par le Président de la République, lors de son dernier discours à la Nation, affirmant que ces décisions reflétaient "la forte" volonté" du Président Tebboune à concrétiser ses engagements envers le peuple.

Le parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR) s'est dit, dans se sens, satisfait du bilan de la 1e année du mandat présidentiel, notamment le début de concrétisation des grands engagements électoraux, à l'instar de l'amendement de la Constitution, le renouvellement des institutions élues, le relèvement du salaire national minimum garanti (SNMG), l'annulation de l'impôt sur le revenu global (IRG) pour les faibles revenus. La prise en charge progressive des zones d'ombre et l'efficacité des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19, ont également été saluées par la même formation politique.

Dans un communiqué publié suite au discours prononcé, à l'occasion de la Journée nationale du Chahid par le Président de la République, l'ANR a relevé avec satisfaction la série de décisions prises, notamment la grâce présidentielle au profit de nombre de détenus, la dissolution de l'Assemblée populaire nationale (APN), le remaniement ministériel et l'activation du rôle de la Cour constitutionnelle et autres institutions consultatives.

D'autre part, l'ANR a applaudi "la constante" de la politique extérieure de l'Etat, notamment en ce qui concerne les dossiers de la Palestine, du Sahara occidental, de la Libye et du Mali.

Pour sa part, le Rassemblement national démocratique (RND) a valorisé les décisions contenues dans le discours du président de la République, "qui reflètent sa forte volonté à concrétiser ses engagements envers le peuple vaillant dans le cadre de l'édification de l'Algérie nouvelle et la prise en charge des revendications de toutes les catégories de la société, notamment les jeunes".

Dans un message à l'occasion du 24e anniversaire du parti, le SG a salué "les acquis réalisés sous la conduite du Président Tebboune, à l'instar des décisions visant l'allègement du poids fiscal, la hausse du SNMG, l'amélioration des aides et allocations au profit des citoyens au revenu modeste et la prise en charge des zones d'ombre", plaidant, dans ce sens, pour "la restructuration de l'économie nationale, la lutte contre la bureaucratie et l'édification d'une économie affranchie de la rente pétrolière...".

Au plan extérieur, le même parti a réitéré son soutien à l'Armée nationale populaire (ANP), rejetant toute tentative d'"atteinte à la crédibilité des institutions de l'Etat, sous une quelconque couverture".

Lakhdar Benkhelaf, membre dirigeant du Front de la justice et du développement (FJD) a estimé, dans un communiqué, que la dissolution du Parlement et la mise d'une fin à la 8ème législature "prouve que ce Parlement n'a pas de légitimité".

Lors d'une conférence de presse, la présidente du parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), Fatma Zahra Zerouati, a salué les décisions prises par le Président de la République pour "l'édification de l'Algérie nouvelle qui connaitra un véritable départ dans tous les domaines de développement", qualifiant de "pas positif pour la consolidation de la sécurité, la stabilité et la sérénité au profit de tous les Algériens" la décision portant grâce présidentielle au profit de détenus.

De son côté, le parti Voix du peuple (PVP) considère que le discours du Président de la République "amorce la concrétisation de la feuille de route politique de l'Algérie nouvelle, notamment à travers la dissolution du parlement".

Dans un communiqué, le PVP estime que "ce pas traduit une volonté politique au plus haut niveau pour officialiser une véritable représentation populaire, émanant de la souveraineté populaire, en concrétisation de la Constitution".

A ce propos, le parti a appelé le Président de la République à "choisir un gouvernement de compétences de terrain pour préparer les prochaines échéances nationales et locales, qui soient à la hauteur des enjeux et défis économiques", exhortant les Algériens à participer à l'édification du pays à travers "l'adhésion à l'action politique et le choix le plus approprié pour les représenter à tous les niveaux".

De son côté, l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a qualifié de "pas positif" la décision de dissolution du Parlement, affirmant que l'annonce d'élections législatifs anticipées "donnera lieu à une Assemblée élue, exempte de corrompus et représentative de la société algérienne", saluant la décision de grâce au profit de jeunes détenus.

Sur sa page Facebook, la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH) s'est réjouit de la libération des détenus, soulignant qu'une telle décision "vient réparer l'injustice de plusieurs mois d'incarcération".