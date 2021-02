Ile Maurice: Drame au Domaine de Chazal - «Akhilesh ne méritait pas de mourir ainsi»

Les proches de 'Boss', comme ils l'appelaient affectueusement, sont toujours anéantis. Ils ne comptent pas rester les bras croisés et ils veulent des réponses. Pour eux, la mort du jeune amoureux de la nature est inacceptable.

«Kan pe fer sa activité la, bizin ena ene royar ki relié ek zipline la ek enn lot royar ki atasek dimoun la ek ki relie avec enn lot zipline pou zisteman protez li en ka kienn la dan kasé. Mais à Domaine de Chazal, il n'y a qu'un seul filin ; or, partout dans le monde, c'est ainsi. Eski ena enn chek ki fer avan sa bann aktivite la ? Eski zot dapre bann norm? Mo atan ki proprietaire la rann mwa enn repons ?» lâche Oumesh Gopalsing, le père d'Akhilesh, sans mâcher ses mots.

Le jeune homme de 29 ans est mort tragiquement le samedi 13 février, lors d'une excursion en amoureux. Sa fiancée et lui projetaient de se marier dans un futur proche. Ils avaient même déjà choisi la date. «Le 31 juillet devait être les célébrations de la veille et le mariage le 1er août», relate sa mère, Taruna. Mais avant de commencer les préparatifs, le jeune homme voulait terminer les petits travaux dans sa maison à Palma. «Il avait déjà commandé la tôle pour l'extérieur et les travaux de peinture.» La mort du jeune Strategic Initiative Coordinator, qui avait rejoint la Mauritius Commercial Bank, il y a un peu plus d'un an, laisse un grand vide dans la vie de ses proches. «Sa garson la, li pa finn donn nou enn sou traka. Depi tipti ziska gran, linn konn pran so responsabilite. Li ti ena la joie de vivre. Kan linn komans travay, linn pran tou sarz lor li. Linn asir li ki nou pa pou mank narnien, me linn kit nu linn ale», pleure Taruna.

Études en France

Âgée d'une cinquante d'années, elle se souvient du jour où Akhilesh a pris son premier emploi. «Inn gagn 5 ans, li ti rant Accenture, sa jour la, linn dir nou aret travay ; apartir zordi moi ki pu pran responsabilite. Boss ti pe fer tou dan lakaz, li al bazar, aste komision, pey delo lalimier telefonn, tou seki ti ena pou fer li mem ki fer», raconte cette dernière. «Il avait étudié en France et là-bas, il a travaillé dur. Avec l'argent qu'il a récolté, il a acheté une voiture à son retour.» Le jour fatidique, Akilesh s'est réveillé comme à l'accoutumée, a fait sa prière quotidienne, a pris le petit déjeuner avec ses parents et a emmené son père en voiture à la boulangerie. Il devait informer ses parents de sa sortie et les prévenir qu'il rentrerait vers 17 heures. «Il était un fervent supporteur de Liverpool et avec son frère, ils avaient décidé de préparer des grillades pour le match prévu», se souvient Oumesh.

Akhilesh devait ensuite se rendre chez sa fiancée à Résidence Kennedy, Quatre Bornes pour la récupérer avant de prendre la direction de Chamouny, pour le Domaine de Chazal. Le couple se trouvait dans le deuxième groupe de personnes pour faire l'activité et c'est en se lançant le premier vers 15 h 30 que l'accident devait se produire. Le filin s'est brisé et le jeune homme a atterri dans un ravin, sa tête heurtant un rocher. Sa fiancée Ashna, qui a été témoin du drame, s'est évanouie. Entre-temps, les guides et autres employés du domaine devaient évacuer tous les randonneurs et prendre la fuite. Au poste de police, la jeune femme appelle les proches d'Akhilesh pour les informer du drame. «Gramatin mo garson sorti bel zom, tanto se so cadavre ki rentre. Kouma ou pu kapav aksepte sa», pleure sa famille.

La vie de ce jeune homme se résumait au bien-être de sa famille. «Avan kiken pran enn desizion, dan la fami, zot telefonn mo garson pou demand li so lopinion. Li tienn referans. Enn dimoun ki tou le tan pre pou édé. Proprietaire Domaine inn fermso park temporairement, eski sa pou rann mwa lavi mo zanfan ? Mo deman la zistis pou la mor mo garson, pa premier fwa ki ena dram laba. Bizin pena coverup dan sa keis la. Mo pu fer enn la grev la faim si pou ena cover-up», lâche Oumesh, désemparé.

Le directeur inculpé pour homicide involontaire et relâché

Trois jours après le drame, Frédéric Robert, le directeur du Domaine de Chazal a été arrêté par la police de Chemin-Grenier pour homicide involontaire. Il a été traduit en cour de Souillac et relâché après avoir fourni une caution de Rs 75 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 300 000. La police devra par la suite procéder à son interrogatoire. Nous apprenons aussi que la Tourism Authority a suspendu son permis d'opérer jusqu'à nouvel ordre. C'est à travers un communiqué que le Domaine de Chazal, géré par Incentive Partners Ltd, a présenté ses sympathies à la famille de la victime. La société avance avoir enclenché le protocole de secours dès le moment du drame jusqu'à l'arrivée du SAMU.

«Consciente de la douleur que traverse actuellement la famille du défunt, la direction souhaite préciser qu'elle fera tout son possible afin de faire la lumière sur ce drame. D'ailleurs, une enquête a déjà été initiée par les autorités avec lesquelles la direction s'est engagée à collaborer pleinement et en toute transparence. Vu les circonstances, la direction a donc décidé de fermer temporairement le domaine jusqu'aux conclusions de l'enquête. Incentive Partners Ltd, une entreprise spécialisée dans l'événementiel et des activités extérieures depuis plus de 15 ans, tient à préciser que c'est la première fois qu'un tel accident se produit malheureusement et que tout le matériel technique est régulièrement vérifié selon un cahier des charges bien établi, et qu'elle a tout le temps opéré selon des normes strictes de sécurité», précise le communiqué.