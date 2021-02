Sénégal: Youssou Ndour à Coumba Gawlo - « Je suis très peiné par ta maladie... »

En compagnie de Bouba Ndour, son frère et Directeur des programmes de Tfm, Mara Dieng et Gaston Madeira, Youssou Ndour, s'est rendu, vendredi, vers 20 heures, chez Coumba Gawlo, à Diamalaye Yoff.

« Dans une ambiance familiale, empreinte de chaleur et d'émotion, Youssou Ndour, profondément attristé, a indiqué être venu rendre visite et compatir à la douleur de sa petite sœur et cousine, membre d'une même famille, mais aussi à une grande chanteuse qui est du même métier et qui en ce moment se trouve dans des difficultés de santé, selon un communiqué de presse du staff du lead vocal du Super Étoile.

« Nous devons tous nous mobiliser pour l'aider à traverser cette phase difficile. Désormais je serai plus proche de ma petite sœur, cette grande et talentueuse artiste qui, au-delà d'être artiste est une brillante chef d'entreprise qui contribue au développement du pays. Coumba est une référence pour toutes les femmes, toutes les chanteuses et toute la jeunesse. Son sérieux, son endurance et surtout son image qui n'a jamais failli, malgré les tentations du show-biz, sont à saluer. Elle a toujours gardé la tête sur les épaules. Le Groupe Futurs Médias et toute ma famille restent mobilisés pour la soutenir et lui témoigner notre affection. Je suis très peiné par ce qui lui arrive et reste disponible à tout instant pour l'assister », a témoigné Youssou Ndour.

Bouba Ndour, Mara Dieng et Gaston Madeira ont tous abondé dans le même sens, priant pour la Gawlo.

Amadou Kane Diallo et la maman de Coumba Gawlo ont remercié Youssou Ndour pour son geste de noblesse et de grandeur. Emue, les larmes aux yeux, la maman de Coumba Gawlo a rappelé les liens de sang et de famille entre les deux stars internationales.

« Youssou est donc venu chez lui, rendre visite et témoigner son affection et sa solidarité à sa petite sœur et cousine », a-t-elle souligné.

Enfin, Coumba Gawlo, très émue, dans une tonalité de voix très basse du fait de ses problèmes de santé, a aussi remercié Youssou qu'elle a appelé affectueusement mon grand frère, qui est une référence, sa référence, la référence de plusieurs générations. La diva a ensuite rappelé que si elle a eu le courage d'embrasser le milieu du show-biz, en restant sur le droit chemin et en préservant son image, elle a été encadrée par son père et s'est inspirée de Youssou qui est et restera un modèle de réussite et de sérieux dans le milieu de la musique qui est si difficile.

« Tu as hissé notre drapeau au sommet, partout dans le monde. Tu es le patriarche et dans la musique et dans la famille. Nous avons beaucoup de choses en commun et une histoire commune, au-delà de la famille », a déclaré la diva à la voix d'or.

Au terme de cette visite, Youssou Ndour a remis à la maman de la diva une enveloppe en guise de soutien financier à sa sœur Coumba Gawlo.