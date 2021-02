Sénégal: Décentralisation des projets à Ziguinchor - Promovilles désenclave et éclaire Kandialang

Il y a trois ans, se rendre au quartier Kandialang était un parcours du combattant voire impossible pour les automobilistes et même pour les conducteurs de mototaxis appelés « Jakarta ». Mais, aujourd'hui, la donne a changé grâce au Programme de modernisation des villes (Promovilles) qui a véritablement connecté ce « gros village » au reste de la ville de Ziguinchor.

10h 11mn ! Nous sortons du quartier Goumel, à l'Est de Ziguinchor. À bord d'un taxi, nous embarquons pour Kandialang. Après quelques minutes de route, nous laissons de côté, à notre droite, le boulevard 54 qui mène en Guinée-Bissau pour emprunter une piste sablonneuse qui fait face au camp militaire « colonel Georges Boissy ». Notre véhicule roule doucement. En moins de 20 minutes, nous voici à Kandialang, un des quartiers où le Programme de modernisation des villes (Promovilles) s'est déployé avec force depuis bientôt trois ans pour sa première phase. Sur place, nous découvrons un vaste chantier dont les travaux de voirie sont presqu'arrivés à leur terme. Cette nouvelle route qui relie le boulevard 54, traverse la cité Peulh et se prolonge jusqu'aux rizières de Kandialan. La mise en service de l'électricité est effective depuis quelques jours. En attendant la finition des travaux de voirie, les populations de Kandialan, heureux bénéficiaires du Promovilles, ont dit toute leur satisfaction. Car, il fut un moment où se mouvoir était un véritable supplice pour elles. Cette jeune dame vit à Kandialang Diola depuis 2010. Elle dit ne jamais imaginer qu'un jour, son quartier allait être désenclavé et entrer de plain-pied dans une dynamique de développement.

Grâce au Promovilles, cette dernière qui s'active dans la vente de légumes et autres condiments tient son petit commerce à proximité du nouveau boulevard (deux fois deux voies) en phase de finition. Son quartier, jadis difficile d'accès, est maintenant désenclavé au grand bonheur de tous. D'où son cri de joie. « Qui l'aurait cru ! », s'exclame Mariétou Boireau qui s'empresse d'ajouter : « Cette route construite, dans le cadre du Programme de modernisation des villes, va permettre également un accès facile des femmes de Kandialang aux rizières. Notre quartier bénéficie désormais de l'éclairage public. Il y a quelques années, c'était impensable ». La jeune vendeuse affirme également que ce projet phare de l'État va désormais connecter leur quartier, principal bénéficiaire, au reste de la ville de Ziguinchor. « Avant que les travaux de Promovilles ne commencent, nous éprouvions d'énormes difficultés pour se rendre en ville, surtout quand il pleuvait. Mais, aujourd'hui, tout est derrière nous. On se déplace plus facilement et comme on veut. À partir d'ici, tu peux trouver un taxi qui t'amène en ville. On ne peut que s'en réjouir. Nous saluons cette vision de l'État du Sénégal », souligne Mariétou Boireau. Tout comme cette jeune dame, un autre habitant de Kandialang a dit ces remerciements au gouvernement qui, selon lui, a eu la perspicacité de penser aux populations qui vivent dans les périphéries des différentes villes. Avant l'arrivée de Promovilles dans sa zone, son quartier souffrait d'un enclavement sans précédent. Cependant, précise-t-il, tout ça c'est fini.

Un vent d'espoir souffle sur Kandianlang

Aujourd'hui, dit-il, Kandialang, qui bénéficie des infrastructures sociales de base, se tourne vers le développement, au grand bonheur des populations. « Nous étions dans un quartier totalement enclavé. Il n'y avait ni piste bitumée encore moins un seul poteau qui nous servait d'éclairage public. Maintenant, les choses ont changé grâce au Promovilles. Cette grande rue, en cours de réalisation et qui traverse notre quartier, est donc celle de l'espoir. Avec celle-ci, on sent la présence de l'État dans notre quartier », souligne Ansou Bodian. Il y a deux à trois ans, ce jeune homme, croisé non loin des chantiers en cours, contemplait de loin la lumière des poteaux d'éclairage public qui jaillissait du quartier Tilène. Mais aujourd'hui, tout se passe sous ses yeux.

Après Kandialang, quartier du délégué Vieux Sagna, cap sur le boulevard Alpha à Lyndiane. Ici également, les travaux du Programme de modernisation de villes avancent à grands pas et font la fierté des habitants, longtemps plongés dans des inondations. Trouvé dans son espace commercial jouxtant cette grande rue en construction et bientôt livrée, Alassane Sagna pense que les travaux, une fois terminés, vont alléger les souffrances des populations qui souffraient des débordements d'eau pendant la saison des pluies. D'après lui, elles n'auront plus à vivre un tel calvaire. C'est pourquoi, il plaide pour l'élargissement de ce programme à tous les quartiers de Ziguinchor. « Ce projet est d'une utilité incommensurable. Promovilles est un projet ambitieux qui vise à corriger certaines inégalités. Je milite en faveur de son accroissement afin de permettre à toutes les populations de la ville de Ziguinchor d'en bénéficier. Personne ne peut cracher sur un tel projet qui vient pour soulager les populations », soutient le jeune gérant de multiservices, rappelant que Promovilles est une « bénédiction » pour certains quartiers de la ville de Ziguinchor.

En attendant la livraison de tous les chantiers de la première phase prévue dans quelques mois, les bénéficiaires y trouvent déjà leur compte.

ABDOULAYE BALDÉ, MAIRE

«Le visage de notre commune va complètement changer... »

Initié par l'État du Sénégal au profit des populations, le Programme de modernisation des villes s'installe bien à Ziguinchor. Le Maire Abdoulaye Baldé affirme que les chantiers qui seront réceptionnés dans trois mois vont aider à transformer, dans les deux ans à venir, le visage de la ville de Ziguinchor.

Le Programme de modernisation des villes si cher à l'État prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. Quelle est la part réservée à la ville de Ziguinchor et où en sont les travaux de la première phase ?

À Ziguinchor, on nous avait promis deux phases. La première de 5 kilomètres et une deuxième de 10 kilomètres. Cela fait un total de quinze kilomètres. Mais, c'est la première phase qui a démarré depuis bientôt trois ans et qui n'est pas terminée. Elle tarde à se réaliser. Cette première phase concerne les quartiers de Santhiaba, de Boucotte et de Belfort. Il y a une route qui est en construction et qui doit polariser ces trois quartiers. Elle va de l'évêché, passe par Boucotte, au niveau de l'école Moussa Barry et va traverser les quartiers de Santhiaba et de Belfort. Ensuite, le boulevard Alpha à Lyndiane qui est aussi en construction et qui va permettre de désenclaver ce quartier-là et celui de Colobane. Enfin, nous avons le plus grand lot qui est réservé à Kandialang où nous sommes en train de réaliser, avec Promovilles, un boulevard sur deux fois deux voies. Il est prévu aussi des aménagements paysagers, la construction des aires de sport pour les jeunes, la réhabilitation de l'école Matar Diémé à Kandialang, mais aussi du poste de santé de Kobodar à Lyndiane qui polarise un peu le quartier de Soucoupapaye. Ce poste de santé va être réhabilité, en plus de la réalisation des voiries. Il y a aussi la construction d'un centre socio-éducatif pour les jeunes. Nous avions déjà ciblé le quartier de Peyrissac et les travaux ont démarré. Maintenant, nous n'avons plus de nouvelles pour la deuxième phase qui devait être financée par la Banque islamique de développement (Bid). Nous avions connu aussi une réduction de linéaire parce que le bureau d'études avait vu grand et fait deux fois deux voies à Kandialang, alors qu'il était prévu, dans la première phase, la construction d'un tronçon qui va du quartier Kandé à Kandialang Peulh. C'est sur un linéaire de 1,3 km. Nous avons ce gap-là. Maintenant, nous sommes en train de voir avec le Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (Pacasen) comment faire pour pallier à cela. Nous sommes dans cette première phase qui devait comporter 15 km de voiries et tous les ouvrages annexes.

Est-ce qu'il est prévu l'éclairage public sur tous ces axes que vous venez de citer, quand on sait que ce volet constitue parfois une des principales revendications des populations ?

Absolument ! Il est prévu l'éclairage sur ces axes. Les travaux ont démarré depuis trois ans. Ça traine un peu, et je ne sais pas pourquoi.

À quand la réception des chantiers du Promovilles ?

Je pense que d'ici deux ou trois mois, nous pourrons les réceptionner si le rythme des travaux que j'ai constaté sur le terrain se poursuit. Nous allons bientôt réceptionner ces travaux au grand bonheur des populations, surtout celles de Kandialang. Je pense que Promovilles va révolutionner ce quartier. Dans le cadre du Pacasen, Kandialang sera encore bénéficiaire. Cela va permettre de désenclaver ce quartier qui était totalement enclavé. Kandialang est le principal bénéficiaire du Promovilles. Pacasen intervient sur 7 km dans le quartier de Santhiaba. La route de Kandialang, qui passe par le camp militaire « colonel Georges Boissy » et qui va jusqu'à Mandina Mancagne, va être prise en compte dans le cadre du Pacasen. Nous avons beaucoup de chantiers dans le cadre de ces deux projets phares de l'État du Sénégal.

Donc, Promovilles va changer le visage Ziguinchor une fois les travaux achevés ?

Ah oui ! Une fois les travaux terminés, Ziguinchor va forcément changer de visage. C'est évident ! Promovilles et même Pacasen sont des projets très importants. Je voudrai saluer cette dynamique de l'État du Sénégal, cette vision du chef de l'État qui a permis à l'ensemble des villes d'avoir le minimum. Tous ces programmes (Pudc, Puma, Promovilles, Pacasen, etc.) permettent aux collectivités territoriales qui n'ont pas bénéficié d'investissements massifs de l'État depuis l'indépendance de pouvoir s'équiper et de faire des voiries, de réaliser des infrastructures sociales de base. Ce sont des projets innovants qui vont, en tout cas, pour ce qui concerne la ville de Ziguinchor, dans les deux ans, changer complètement le visage de la commune. Ziguinchor est, aujourd'hui, l'une des villes les plus urbanisées du Sénégal. Il y a beaucoup de voiries qui sont en construction ou qui existent. Nous pouvons nous rendre aujourd'hui dans tous les quartiers de Ziguinchor en empruntant des voies convenables. La dynamique va se poursuivre avec ces projets comme Promovilles et Pacasen, très utiles pour les collectivités territoriales.

En dehors des projets de l'État, quel est le programme propre à la mairie que l'équipe municipale est train de dérouler pour les administrés ?

Nous avons un projet dénommé « Zig city center » où nous avons prévu de mettre entre 1 milliard 400 mille ou 1 milliard 600 mille FCfa. L'appel d'offres a déjà été lancé. Ce projet est bien ficelé. Il est loin d'être chimérique. « Zig city center » va permettre d'avoir un centre de conférences, des auditoriums, des salles d'exposition pour les artistes, des studios d'enregistrement pour les jeunes. Il y aura aussi une piscine, des manèges pour les enfants, des médiathèques... Il est aussi prévu un mini Zig Aréna comme Dakar Arena pour y concentrer toutes les activités sportives. Au minimum, nous avons besoin d'un hectare pour réaliser ce projet. La seule zone où nous avons trouvé un espace convenable, c'est la Poudrière, dans la zone de Goumel, au bord du fleuve. Nous attendons les conclusions des services de l'État pour démarrer les travaux.