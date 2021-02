Afrique: CAN U20 2021 - Mauritanie - Ouganda, qui accèdera aux quarts de finale ?

Ce samedi 20 février 2020 sous le coup de 19h GMT, la Mauritanie et l'Ouganda, logés dans le groupe A, vont se livrer une bataille au stade Olympique de Nouakchott, qui verra l'équipe vainqueur se qualifier pour les quarts de finale de cette CAN U20.

Qui de la Mauritanie ou de l'Ouganda rejoindra les Lions indomptables du Cameroun en quart de finale de cette 22e CAN U20 ?

Ce match entre Ougandais et Mauritaniens, classés respectivement 2e et 3e exæquo du groupe B, promet d'être très engagé, avec au bout un ticket pour la suite de la compétition. La Mauritanie, pays hôte, et poussé par son public, voudra se qualifier pour faire plaisir à cette Fédération mauritanienne, présidée par M. Ahmed Ould, qui abat un boulot remarquable. Vainqueur pour leur premier match 2 - 0 face au Mozambique, les Mourabitounes U20, peuvent compter sur leur attaquant, Chighaly, auteur d'un but lors de cette première victoire.

Quant à l'Ouganda, vainqueur aussi du Mozambique, sur le même score de 2 buts à 0, il aura aussi son mot à dire, possédant toutes ses chances.

Mais les deux équipes, ayant perdus face au Cameroun sur le score de 1 - 0, et disposant du même goal différentiel et du même nombre de points (3 points), si nul il y a, peuvent espérer se qualifier, puisque les deux meilleurs troisièmes des différents groupes de cette CAN U20, accèderont aux quarts de finale.

Un match décisif à suivre!