Angola: L'usine Africa Textile vient donner des emplois à des jeunes, affirme le PR

Benguela (Angola) — Le Président angolais, João Lourenço, a déclaré ce samedi que le démarrage de la production à l'usine Africa Textile créera des emplois pour les jeunes.

Le Chef de l'Exécutif s'adressait à la presse quelques instants après avoir témoigné la reprise de la production dans cette usine située dans la province de Benguela et qui était paralysée depuis 18 ans.

Il a précisé qu'avec la reprise de la production, il y aura aussi le retour de certains anciens travailleurs, le recrutement d'autres pour la première fois, «le tout sur la base des critères que l'employeur a déjà définis».

La gestion de l'usine, située dans la zone industrielle de Cavaco, a été confiée à une entreprise privée qui a remporté l'appel d'offres.

João Lourenço a éclairci que les critères d'admission du personnel ne peuvent être imposés par l'État.

"L'entité a ses critères et nous lui laisserons la liberté de choisir et, sur la base de ces critères, elle fera la sélection, la formation et complétera sa gamme de travailleurs pour tirer le meilleur revenu possible de cette grande usine", a-t-il souligné.

Il a fait savoir que cette entreprise a, durant quelques années, la possibilité d'explorer cette usine, ainsi que «Comandante Bula», anciennement SATEC, à Dondo, province de Cuanza Norte.

"L'Etat n'a plus de dépenses. Par conséquent, tous les investissements futurs, en matières premières et autres types d'investissements, seront réalisés par l'entité de gestion", a-t-il précisé.

Selon le Président de la République, non seulement l'Etat cesse d'investir, mais commence à gagner, grâce aux impôts que l'entreprise est obligée de payer.

"Par conséquent, les devises seront de l'investisseur. Mais quand je dis que les dettes appartiendront à l'investisseur, il est évident que quiconque opère en Angola doit acheter les devises en Angola, il ne va pas acheter les devises dans un autre pays", a-t-il expliqué.

Il a informé que le système bancaire va vendre des devises à l'usine, dont le démarrage fait partie du programme de privatisation (Propriv).

"Si (le système bancaire) vend à d'autres industries, il vendra sûrement aussi à cette importante unité qui est venue donner des emplois à nos jeunes", a-t-il clarifié.

Il a reconnu, cependant, que les conditions ne sont pas entièrement créées, mais il comprend que les conditions minimales existent pour que l'usine démarre.

L'homme d'État angolais a souligné que les lignes directrices sont données, à la fois en ce qui concerne cette unité comme avec celles de Luanda et Dondo.

Plus de deux mille emplois envisagés

Avec 175 travailleurs, l'unité industrielle fonctionne à titre expérimental. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, elle prévoit la création d'environ deux mille 200 emplois directs, en trois équipes.

Destinée à la transformation du coton en fils et tissus, à usages multiples, l'unité industrielle dispose d'une capacité de production installée de sept millions 350 mille serviettes de bain / an et sept millions 680 mille draps / an.

Au cours des 12 premiers mois, la production sera assurée par l'importation de matières premières, après quoi l'usine aura recours à l'approvisionnement national.

Pour la reprise de l'usine, l'Exécutif angolais a investi plus de 400 millions de dollars américains, dans le cadre d'un accord financier conclu entre le gouvernement angolais et la banque japonaise JBIC.

Pour son fonctionnement, l'usine, inaugurée le 14 avril 1979 par le premier président de la République, António Agostinho Neto, a un coût d'intrants estimé à trois millions de dollars par semestre.

Actuellement, Africa Textile est gérée par la BAOBAB Coton Group, basé au Zimbabwe, qui a le droit d'explorer et de gérer pendant une période de 15 ans, avec une option d'achat après 10 ans.

Le Chef de l'Exécutif s'adressait à la presse quelques instants après avoir témoigné la reprise de la production dans cette usine située dans la province de Benguela et qui était paralysée depuis 18 ans.

Il a précisé qu'avec la reprise de la production, il y aura aussi le retour de certains anciens travailleurs, le recrutement d'autres pour la première fois, «le tout sur la base des critères que l'employeur a déjà définis».

La gestion de l'usine, située dans la zone industrielle de Cavaco, a été confiée à une entreprise privée qui a remporté l'appel d'offres.

João Lourenço a éclairci que les critères d'admission du personnel ne peuvent être imposés par l'État.

"L'entité a ses critères et nous lui laisserons la liberté de choisir et, sur la base de ces critères, elle fera la sélection, la formation et complétera sa gamme de travailleurs pour tirer le meilleur revenu possible de cette grande usine", a-t-il souligné.

Il a fait savoir que cette entreprise a, durant quelques années, la possibilité d'explorer cette usine, ainsi que «Comandante Bula», anciennement SATEC, à Dondo, province de Cuanza Norte.

"L'Etat n'a plus de dépenses. Par conséquent, tous les investissements futurs, en matières premières et autres types d'investissements, seront réalisés par l'entité de gestion", a-t-il précisé.

Selon le Président de la République, non seulement l'Etat cesse d'investir, mais commence à gagner, grâce aux impôts que l'entreprise est obligée de payer.

"Par conséquent, les devises seront de l'investisseur. Mais quand je dis que les dettes appartiendront à l'investisseur, il est évident que quiconque opère en Angola doit acheter les devises en Angola, il ne va pas acheter les devises dans un autre pays", a-t-il expliqué.

Il a informé que le système bancaire va vendre des devises à l'usine, dont le démarrage fait partie du programme de privatisation (Propriv).

"Si (le système bancaire) vend à d'autres industries, il vendra sûrement aussi à cette importante unité qui est venue donner des emplois à nos jeunes", a-t-il clarifié.

Il a reconnu, cependant, que les conditions ne sont pas entièrement créées, mais il comprend que les conditions minimales existent pour que l'usine démarre.

L'homme d'État angolais a souligné que les lignes directrices sont données, à la fois en ce qui concerne cette unité comme avec celles de Luanda et Dondo.

Plus de deux mille emplois envisagés

Avec 175 travailleurs, l'unité industrielle fonctionne à titre expérimental. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, elle prévoit la création d'environ deux mille 200 emplois directs, en trois équipes.

Destinée à la transformation du coton en fils et tissus, à usages multiples, l'unité industrielle dispose d'une capacité de production installée de sept millions 350 mille serviettes de bain / an et sept millions 680 mille draps / an.

Au cours des 12 premiers mois, la production sera assurée par l'importation de matières premières, après quoi l'usine aura recours à l'approvisionnement national.

Pour la reprise de l'usine, l'Exécutif angolais a investi plus de 400 millions de dollars américains, dans le cadre d'un accord financier conclu entre le gouvernement angolais et la banque japonaise JBIC.

Pour son fonctionnement, l'usine, inaugurée le 14 avril 1979 par le premier président de la République, António Agostinho Neto, a un coût d'intrants estimé à trois millions de dollars par semestre.

Actuellement, Africa Textile est gérée par la BAOBAB Coton Group, basé au Zimbabwe, qui a le droit d'explorer et de gérer pendant une période de 15 ans, avec une option d'achat après 10 ans.