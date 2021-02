Angola: La relance de la production cotonnière profite à plus de 1000 agriculteurs

Benguela — La relance de la production cotonnière, pour garantir la durabilité de l'entreprise Africa Têxtil, à Benguela, prévoit de créer des opportunités pour plus d'un millier de petits agriculteurs.

Évaluée à 420 millions de dollars US, l'usine África Têxtil, située dans la zone industrielle de la ville de Benguela, a été paralysée en raison du manque de coton, et sa gestion a été adjugée, en régime d'exploitation, par un appel d'offres public de privatisation, à la société Baobab Cotton Group, originaire du Zimbabwe.

S'exprimant lors de la reprise des opérations de l'usine, la directrice générale de la firme Baobab, Laurence Zlatenen, a annoncé que l'unité aurait besoin de 1 200 tonnes de fibre de coton par mois.

"Nous pensons que cela garantira un approvisionnement stable et fiable de fibre de coton, ainsi que d'autres produits agricoles qui permettront à l'Angola de s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits textiles et vestimentaires", a-t-elle déclaré.

Tant que la matière première susmentionnée, essentielle pour le secteur textile, n'est pas récoltée en Angola, a-t-elle renchéri, l'entreprise devra importer du coton fibre de ses fermes au Zimbabwe, un facteur qui nécessitera l'embauche de plus d'ouvriers.

Le Baobab Cotton Group a l'intention de mettre en place des infrastructures et équipements agricoles sur trois sites déjà identifiés dans les provinces de Malanje, Cuanza Norte et Cuanza Sul, pour relancer la production cotonnière, afin de garantir la pérennité de l'industrie textile nationale, comme l'explique la source.

Elle a fait savoir que l'usine avait rouvert avec 175 employés et prévoit de commencer à former 150 personnes simultanément, donnant des opportunités d'emploi à 325 employés, en particulier des jeunes et des femmes dans les secteurs de couture et de filature de cette usine.

Évaluée à 420 millions de dollars US, l'usine África Têxtil, située dans la zone industrielle de la ville de Benguela, a été paralysée en raison du manque de coton, et sa gestion a été adjugée, en régime d'exploitation, par un appel d'offres public de privatisation, à la société Baobab Cotton Group, originaire du Zimbabwe.

S'exprimant lors de la reprise des opérations de l'usine, la directrice générale de la firme Baobab, Laurence Zlatenen, a annoncé que l'unité aurait besoin de 1 200 tonnes de fibre de coton par mois.

"Nous pensons que cela garantira un approvisionnement stable et fiable de fibre de coton, ainsi que d'autres produits agricoles qui permettront à l'Angola de s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits textiles et vestimentaires", a-t-elle déclaré.

Tant que la matière première susmentionnée, essentielle pour le secteur textile, n'est pas récoltée en Angola, a-t-elle renchéri, l'entreprise devra importer du coton fibre de ses fermes au Zimbabwe, un facteur qui nécessitera l'embauche de plus d'ouvriers.

Le Baobab Cotton Group a l'intention de mettre en place des infrastructures et équipements agricoles sur trois sites déjà identifiés dans les provinces de Malanje, Cuanza Norte et Cuanza Sul, pour relancer la production cotonnière, afin de garantir la pérennité de l'industrie textile nationale, comme l'explique la source.

Elle a fait savoir que l'usine avait rouvert avec 175 employés et prévoit de commencer à former 150 personnes simultanément, donnant des opportunités d'emploi à 325 employés, en particulier des jeunes et des femmes dans les secteurs de couture et de filature de cette usine.