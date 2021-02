Angola: MPLA se dit confiant dans sa victoire aux prochaines élections

Luanda — Le secrétaire du Bureau politique du MPLA chargé de l'information, Albino Carlos, a exprimé sa confiance en la victoire de son parti aux prochaines élections générales en Angola, prévues en 2022.

"Le peuple angolais renouvellera son vote de confiance au MPLA", a déclaré le politicien, dans une interview qu'il a accordée au site "Fonte de Notícias", publié ce samedi 20 février (https://fontedenoticias.com/albino-carlos/ ).

Concernant la possible entente entre le parti UNITA, le Bloc démocratique et le PRA-JA, Albino Carlos a déclaré : " cette alliance est synonyme de la vitalité du système démocratique angolais".

Pour le professeur d'université, écrivain et journaliste, «en Angola, il n'est pas nécessaire de promouvoir des actes de subversion de l'ordre constitutionnel pour arriver au pouvoir», faisant référence aux derniers événements survenus dans la ville de Cafunfo, province de Lunda Norte.

Selon le gouvernement, un groupe de citoyens a tenté, à l'aube du 30 janvier, de prendre d'assaut le poste de police du village de Cafunfo.

L'action, qualifiée de "rébellion armée" par les autorités, a entraîné la mort de certains envahisseurs, ainsi que des blessures à d'autres et à des agents des forces de l'ordre et des forces de sécurité.

A cet égard, Albino Carlos a souligné que le cadre politique en vigueur en Angola "permettait l'exercice de tous les droits, libertés et garanties aux citoyens".

«Je prône le droit de manifester, mais je condamne fermement tous les actes de subversion de l'ordre constitutionnel. La souveraineté nationale est une question sacrée », a-t-il déclaré.

Toujours sur le sujet, le secrétaire du Bureau politique du MPLA à l'information a ajouté: «Mais pour l'UNITA et ses partisans de dernière minute, ce qui compte, c'est seulement de sortir le MPLA du pouvoir. Ils sont obsédés par le pouvoir de la vengeance ».

Quant à la lutte contre la corruption en cours en Angola, Albino Carlos a précisé : «lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs de l'Angola et des Angolais, le Président João Lourenço se révèle être un homme déterminé, courageux et toujours imprégné du sens de l'État».

«Pour le MPLA, la souveraineté nationale et les intérêts du peuple angolais sont sacrés. Nous allons intensifier la lutte contre la corruption, qui est une lutte pour toutes les forces vives de la Nation. Ce n'est plus seulement un lutte du MPLA », a-t-il souligné.

Selon Albino Carlos, le MPLA et l'exécutif sont «alignés et déterminés» à extirper ce «cancer» qui détruit le corps de la nation, mettant en danger l'avenir des générations présentes et futures (... ).

