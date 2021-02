Ile Maurice: Emploi fictif - Yogida Sawmynaden interrogé «under warning» au CCID demain

Le bureau du Directeur des poursuites publiques a tranché. Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a bel et bien le droit de convoquer l'ancien ministre du Commerce.

Ainsi, le CCID a fait savoir à Yogida Sawmynaden et à son homme de loi, Me Raouf Gulbul, qu'ils devront être aux Casernes centrales, à 11 heures, demain, pour un interrogatoire «under warning» entourant l'enquête sur l'emploi fictif de Constituency Clerk de Simla Kistnen. Court-il le risque d'être arrêté ? Tout dépendra de l'issue de l'interrogatoire, fait-on valoir.

En attendant, dans le sillage de cette enquête, Yogida Sawmynaden, qui était alors encore ministre, avait été convoqué par le CCID une première fois pour y être interrogé, le mercredi 10 février. Un exercice qui n'avait pu se faire, car son homme de loi, Me Raouf Gulbul, avait soulevé un point de droit. Son client, avait-il argué, ne pouvait être interrogé par la police, car une enquête sur la même affaire est en cour, menée par l'Independent Commission against Corruption et une autre devant le tribunal de Port-Louis. En fin d'après-midi, le même jour, Yogida Sawmynaden avait soumis sa démission comme ministre du Commerce. En affirmant qu'il prenait un congé politique, et qu'il était en train de «step down down to come back stronger».

Mais après que l'interrogatoire a avorté, le 10 février donc, le CCID avait recherché l'avis du bureau du DPP entourant le point de droit soulevé par Me Gulbul. Le DPP a dès lors formulé certaines requêtes auprès du CCID concernant cette affaire. Jeudi, les réponses aux «queries» ont été soumises et vendredi, le bureau du DPP a donné son avis : Yogida Sawmynaden peut bien être convoqué pour y être interrogé «under warning».

Rappelons que lors de l'audience du 29 janvier en cour de district de Port-Louis, le représentant du DPP avait fait part de son agacement, ayant reçu l'assurance au préalable du patron du CCID, le Deputy Commissioner of Police, Heman Jangi, que l'enquête policière avançait et que des développements étaient attendus dans l'affaire. Le chef du CCID s'était même rendu, début janvier, au bureau du DPP en ce sens. Mais le 29 janvier, l'ancien ministre Sawmynaden n'avait toujours pas été entendu pour sa version des faits alors que les enquêteurs avaient pris la version de Simla Kistnen le 9 janvier.

C'est accompagnée d'un panel d'avocats, mené par l'avocat Rama Valayden, que la veuve de Soopramanien Kistnen, alias Kaya, l'ex-agent du MSM retrouvé partiellement calciné dans un champ de cannes, à Telfair, Moka, le 18 octobre, s'était rendue au CCID pour donner sa version des faits. Elle avait également remis des documents attestant notamment du fait qu'elle n'avait pas touché les Rs 15 000 par mois de Yogida Sawmynaden alors que ce dernier l'avait déclarée comme sa Constituency Clerk. Cela, sans qu'elle n'en soit au courant. D'où l'affaire d'emploi fictif.