Egypte: Directives présidentielles de renforcer la gouvernance du système financier dans l'Egypte numérique

Le ministre des finances, Mohamed Maait, a fait état des directives présidentielles de renforcer la gouvernance du système financier dans l'Egypte numérique conformément aux dernières normes et expériences internationales afin de garantir la plus grande exactitude et sécurisation des opérations électroniques publiques et financières, via le service de signature numérique, d'une manière qui aide à jeter les bases d'une gestion sage des dépenses publiques, et conformément aux efforts visant à tirer le profit maximum des capacités numériques et à optimiser l'utilisation des technologies dans la modernisation durable des systèmes financiers automatisés.

"Nous avançons fortement dans la modernisation et l'automatisation de tous les secteurs et organes du ministère des Finances", a dit le ministre en soulignant la mise en œuvre d'un projet national visant à développer les systèmes d'administration fiscale et de douanes afin de simplifier et numériser les procédures, renforcer la gouvernance, faciliter le commerce intérieur et extérieur, améliorer l'efficacité de la collecte fiscale, promouvoir l'investissement et augmenter les taux de croissance économique.

Il a fait état du développement de l'Autorité gouvernementale de certification électronique" dépendant du ministère des Finances selon les dernières normes internationales, d'une manière conforme à la transition progressive vers "l'Egypte numérique".