Niger: Présidentielle - Un scrutin inédit dans l'histoire du pays

7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, ce dimanche 21 février, pour le second tour de la présidentielle. Les quelque 26 000 bureaux de vote répartis dans les 8 régions du pays doivent ouvrir à 8h locales et fermer à 19h. Les Nigériens choisissent leur prochain dirigeant, entre le candidat du parti PNDS au pouvoir Mohammed Bazoum et celui du RDR Tchanji, Mahamane Ousmane. Un scrutin inédit dans l'histoire du pays, qui marque la première succession pacifique entre deux présidents élus.

Quel que soit le vainqueur du second tour de la présidentielle, les Nigériens vont changer de dirigeant dans quelques semaines. L'actuel chef de l'Etat, Mahamadou Issoufou, arrive au terme de ses deux mandats. Conformément à la Constitution, il ne se représente pas.

Sur le bulletin de vote unique figurent aujourd'hui les photos de deux hommes : Mohammed Bazoum, candidat du PNDS, arrivé en tête du premier tour avec 39% des voix, selon les résultats définitifs. Et l'ex-président Mahamane Ousmane, candidat du RDR Tchanji, qui a, quant à lui, recueilli 17% des suffrages exprimés le 27 décembre dernier.

Mohammed Bazoum, âgé de 61 ans, est le dauphin de l'actuel président Mahamadou Issoufou, dont il est un compagnon de route depuis 30 ans. Ensemble, les deux hommes ont créé le parti et Mohammed Bazoum a été son ministre des Affaires étrangères puis de l'Intérieur. Il a également été plusieurs fois élu député.

Son adversaire, Mahamane Ousmane, 71 ans, n'est pas non plus un novice, dans le monde politique nigérien. Il a été le premier président du Niger élu démocratiquement, en 1993, avant d'être renversé par un coup d'État trois ans plus tard. Économiste de formation, Mahamane Ousmane a également occupé la fonction de président du Parlement.

Mais que les Nigériens élisent Mohamed Bazoum ou Mahamane Ousmane à la tête du pays, le Niger connaîtra alors la première succession pacifique de son histoire entre deux présidents élus.

Ces derniers jours, plusieurs appels à l'apaisement ont néanmoins été lancés. Les observateurs nationaux de la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger relèvent que le ton des discours politiques est récemment « monté d'un cran », même s'ils notent un environnement politique général largement calme depuis le premier tour.